Nel prossimo film di Tarantino, Roman Polanski sarà un personaggio chiave

Torniamo a parlare del film forse più atteso di Quentin Tarantino: il prossimo, di cui si parla già da mesi, ambientato in quell'orribile'agosto del 1969, che vide l'omicidio di Sharon Tate e dei suoi amici nella casa di Cielo Drive, a Los Angeles, per mano dei giovanissimi adepti di Charles Manson, membri della cosiddetta Manson Family. Anche se è stato sufficientemente chiarito che non sarà un film su Manson (che apparirà comunque nella storia) e che la struttura è simile a quella di Pulp Fiction, resta il fatto che quelle vicende sono una parte non indifferente del tutto.

Secondo Justin Kroll di Variety, attivisissimo su Twitter, Roman Polanski, all'epoca marito di Sharon Tate, che aspettava un figlio da lui ed era all'ottavo mese di gravidanza, sarà un personaggio chiave del film. Questo a quanto scritto dal giornalista in un Tweet un po' confuso (forse non gli hanno ancora comunciato che il limite dei 140 caratteri è stato abolito): "Il ruolo per cui Brad Pitt e Tom Cruise hanno incontrato Tarantino è quello di uno stuntman e non di un pubblico ministero, il personaggio di Leo (DiCaprio) è anche (sic) il vicino di Tate nel film e Polanski avrà un ruolo chiave nel film, QT prende la strada della scoperta e vuole un autentico attore polacco".

Quest'ultima osservazione, in tutto questo guazzabuglio, ci lascia ben sperare. Chissà che Tarantino non trovi e lanci un'altra stella europea, così come ha fatto con l'austriaco Christoph Waltz. Il ruolo per cui invece dovrà scegliere tra Pitt e Cruise è quello della controfigura del protagonista, un attore televisivo con un'unica serie di successo alle spalle, che cerca di rilanciare la propria carriera (il periodo è quello) come attore di spaghetti western in Italia. Ancora non si sa chi sarà ad interpretarlo.

(nella foto, Sharon Tate e Roman Polanski in Per favore, non mordermi sul collo, 1967).