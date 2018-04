Nel nuovo spot di Avengers: Infinity War la fine del mondo è vicina

Nuovi segmenti della "madre dei crossover di tutti gli universi cinematografici", come è stato più o meno definito il film, appaiono in questo recentissimo video spot. Avengers: Infinity War gioca tutte le carte del Marvel Cinematic Universe e soltanto dopo averlo visto sapremo cosa resterà sul tavolo. Anche il destino dell'interno pianeta è in pericolo di fronte a un minaccioso villain come Thanos e stavolta lo sentiamo esplicitamente dichiarato. La nazione segreta di Wakanda sembra essere il teatro dello scontro epocale e questo dimostra la lungimiranza degli autori che, ancor prima di immaginare quale successo avrebbe avuto Black Panther (ad oggi 1 miliardo e 300 milioni di dollari d'incasso mondiale), avevano già previsto che così si sarebbe sviluppata la storia. Qui sotto, dunque, il nuovo spot di Avengers: Infinity War, nei cinema italiani dal 25 aprile.