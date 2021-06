Nel nostro cielo un rombo di tuono: un documentario su Gigi Riva di Riccardo Milani

News Cinema

A pochi mesi di distanza dalla celebrazione dell'anniversario del mitico scudetto del Cagliari calcio, il suo indiscusso leader Gigi Riva, vera incarnazione dell'isola, viene raccontatone documentario di Riccardo Milano, Nel nostro cielo un rombo di tuono, le cui riprese partiranno a breve.

Pochi calciatori hanno incarnato una terra e una cultura come Gigi Riva per il Cagliari calcio. Nonostante nell'isola ci sia arrivato quasi per caso, per giocare a calcio, partendo dalle rive del Lago Maggiore. Nel nostro cielo un rombo di tuono, a rievocare il suo soprannome e la sua potenza, è il titolo di un documentario che il regista Riccardo Milani inizierà a girerare presto in Sardegna. Un film dedicato appunto a Riva, trascinatore della squadra sarda allo scudetto del 1970 e ancora il più grande bomber della nazionale italiana, con cui vinse un campionato europeo nel 1968, oltre a finire secondo nei Mondiali del '70, quelli della storica semifinale Italia-Germania 4 a 3.

"Quella di Nel nostro cielo un rombo di tuono non è una storia qualsiasi: è la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero. La vita di Riva è stata caratterizzata dal rigore morale ed etico di un uomo che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. Nel nostro cielo un rombo di tuono racconta la coerenza e il coraggio con il quale Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici. E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese", ha dichiarato il regista Riccardo Milani.

Nel nostro cielo un rombo di tuono è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e coprodotto da Vision Distribution, che lo distribuirà in Italia e nel mondo.