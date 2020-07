Nel futuro di Tom Cruise un personaggio imprevedibile più scorretto di Deadpool

News Cinema

Il regista Christopher McQuarrie annuncia un ruolo davvero inedito per l'attore che ha diretto negli ultimi Mission: Impossible.

Non ci sono soltanto eroi spericolati alla Ethan Hunt e Pete "Maverick" Mitchell nel destino dell'impareggiabile e super performante Tom Cruise alias il re degli stunt. No, nel futuro di Tom c'è sicuramente un ruolo che sorprenderà non poco i fan dell'attore. A darne notizia è Christopher McQuarrie, che ha diretto il nostro in Jack Reacher - La prova decisiva, Mission: Impossible - Rogue Nation, Mission: Impossible: Fallout e Mission: Impossible 7, ed è uno degli sceneggiatori di Top Gun: Maverick. Il regista ha spiegato di non aver ancora rinunciato all'idea di un altro sequel di Jack Reacher (Jack Reacher 2: Punto di non ritorno era di Edward Zwick) e di avere parlato con l'attore di un seguito più crudo e irriverente degli altri film: "Tom ed io ne stavamo discutendo. Se la serie dovesse continuare, in un mondo post Deadpool e post Joker, vorremmo far diventare il prossimo Jack Reacher e l'intero franchise vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nutrendoci avidamente della brutalità di cui sono intrisi i libri su Jack Reacher. Siamo prontissimi a questo cambio di direzione".

A questo progetto di difficile realizzazione se ne aggiunge un altro, sempre vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, in cui potremmo vedere un inedito Cruise: "E’ un personaggio molto poco da Tom, di cui parliamo da un po’ e per cui nutro grandi speranze per il futuro. Il franchise è andato avanti, ma noi no. Quindi adesso abbiamo altre cose che bollono in pentola. Il personaggio che Tom dovrebbe interpretare in un nuovo Jack Reacher è roba da poppanti in confronto. Sono davvero elettrizzato".

Di che personaggio parlerà mai McQuarrie? Mamma mia quanto siamo curiosi! Tom Cruise, che tanto ci piace quando pilota un caccia o si appende a un aereo o scala un grattacielo, ci appassiona forse di più nel momento in cui "osa" e ci regala personaggi sopra le righe o comici. Per noi, senza nulla togliere alla sua performance in Magnolia, Eyes Wide Shut o Jerry Maguire, la sua interpretazione migliore resta quella del volgare produttore Les Grossman di Tropic Thunder. E che dire della rockstar Stacee Jaxx di Rock of Ages? Aspettiamo dunque con trepidazione massima questo nuovo exploit.