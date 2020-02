Nel film con Nicolas Cage su Nicolas Cage, Nicolas Cage reinterpreta scene di vecchi film con Nicolas Cage

News Cinema

L'attore racconta cosa farà nel folle The Unbearable Weight of Massive Talent, dove sarà anche il se stesso degli anni '90.

A proposito del film su Nicolas Cage in cui Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage vi avevamo detto, tempo fa, che arriverà nelle sale si spera di tutto il mondo il 4 febbraio del 2021, il che stava ad indicare che il folle progetto intitolato The Unbearable Weight of Massive Talent non è né una bufala né un favoloso esempio di film sul cinema (e su una delle sue icone) destinato a restare solamente un sogno. E’ di oggi invece la notizia che l'attore si troverà molto probabilmente a reinterpretare alcune scene di film che nel passato lo hanno reso un mito. Lui stesso lo ha dichiarato durante un'intervista a Empireonline, dicendo: "Non mi piace guardare indietro, ma questo film mi sbatte in faccia il mio passato, probabilmente dovrò rivedere un paio di vecchi film, e questo perché dovrò reinterpretare alcune di quelle sequenze. E’ come stare in una versione in stile Il Cabinetto del dottor Caligari di Con Air e Face/Off".

I film a cui Cage allude appartengono agli anni '90 e sono quelli che lo portarono alla celebrità. Non dimentichiamo che, in The Unbearable Weight of Massive Talent, il protagonista incontra il se stesso di quel periodo là, che lo rimprovera per la miriade di b-movie fatti in tempi più recenti e che lo hanno privato della sua aura da star. A tal proposito Nicolas spiega: "Ci sono molte scene nel film in cui il contemporaneo Nic Cage e il giovane Nic Cage si scontrano, litigano e si accapigliano. E’ un approccio acrobatico alla recitazione". Quest’ultima dichiarazione solletica non poco il nostro appetito e non vediamo l’ora di scoprire cosa combinerà Nicolas Cage, famoso per i suoi attacchi di rabbia cieca, nei panni di due Nicolas Cage che si azzuffano. Sarà una roba pazzesca!

Più in là nell'intervista, Nicolas Cage spiega per benino come sarà la sua versione anni '90: "Rammentate quella trasmissione a cui partecipai, Wogan, durante la promozione di Cuore selvaggio? Il giovane Nic Cage del film sarà quel tipo là. Sarà una mia versione molto stilizzata. Sarò semplicemente io che, come dite voi, prendo per il culo me stesso".

Ricordate lo show che fece l'attore nel programma condotto da Terry Wogan? No? Non importa, ecco il video:

The Unbearable Weight of Massive Talent ha una trama favolosa, di cui ci ha messo a parte il nostro Antonio Bracco nell'esaustivo articolo Il film su Nicolas Cage con Nicolas Cage che interpreta Nicolas Cage ha una data di uscita!, che fornisce succose informazioni sul film. Ve la riproponiamo:

Nicolas Cage è alla disperata ricerca di un ruolo nel nuovo film di Quentin Tarantino. Sta vivendo un periodo in cui c'è tensione tra lui e la sua figlia adolescente e di tanto in tanto parla con la versione degli anni 90 di se stesso che lo rimprova per aver fatto troppi film spazzatura e aver perso lo status di movie star. Cage è anche travolto dai debiti e, per rimettersi in sesto economicamente, accetta di fare presenza al compleanno di un miliardario messicano che è un suo fan. A questo punto la CIA contatta l'attore per informarlo che il miliardario in questione è il boss di un cartello della droga che ha fatto rapire la figlia di un candidato alla presidenza del Messico. Nic Cage viene dunque reclutato come agente infiltrato per carpire informazioni utili durante il party. La situazione si complica ulteriormente quando il miliardario fa arrivare a sorpresa la figlia e l'ex moglie dell'attore, perché vuole invitarli a riconciliarsi.