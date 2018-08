Neill Blomkamp vuole Peter Weller per Robocop Returns

Dopo aver dovuto rinunciare al suo sogno di un nuovo Alien, il regista sudafricano Neill Blomkamp, potrà realizzare quello di dare un sequel a un altro film di culto, RoboCop di Paul Verhoeven. E, come è ovvio per chiunque conosca la cinefilia di Blomkamp, RoboCop Returns non terrà in alcun conto il (brutto? Inutile?) reboot con Joel Kinnaman, ma si riallaccerà direttamente all'originale del 1987 (ignorando pure gli altri sequel).

Dimitri Vegas, un fan belga noto per essere la metà di un duo di musica house, gli ha chiesto - o meglio, si è chiesto - su Twitter: "ho rivisto RoboCop l'altra sera. E' ancora uno dei migliori. Non vedo l'ora di vedere la versione di Neill Blomkamp. Ma chi potrebbe interpretare RoboCop?". Blomkamp gli ha risposto con un lapidario "Peter Weller".

Il cyberpoliziotto originale oggi ha 71 anni, ma è andato in palestra ogni giorno della sua vita e non c'è alcun dubbio che abbia ancora il fisico per riprendere il personaggio. Noi concordiamo con Blomkamp: certi film sono inscindibilmente legati ai suoi protagonisti e non ci sono età che tengano (vedi Harrison Ford).

Questo non significa che ci siano già delle trattative in corso con l'attore per il film, ma non resta che sperarlo, visto che alla produzione ci sono gli autori del primo, Ed Neumeier e Michael Miner, mentre Justin Rhodes sta riscrivendo proprio la loro sceneggiatura originale per RoboCop 2, che era molto diversa da quella deludente che è finita sullo schermo nel 1990.