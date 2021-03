Neill Blomkamp rivela su Twitter che sta scrivendo District 10!

News Cinema

Il regista sudafricano Neill Blomkamp ha rivelato che un sequel di District 9, suo folgorante film d'esordio, è attualmente in fase di scrittura.

Non è la prima volta che il regista sudafricano Neill Blomkamp ricorre a Twitter per annunciare "en passant", quasi casualmente, un suo progetto, ma stavolta la notizia ha colpito tutti, visto che riguarda il sequel del suo primo e sorprendente film, District 9. E la notizia è che il sequel, District 10, è attualmente in fase di scrittura, assieme all'attore Sharlto Copley, già protagonista rivelazione del primo, e al co-sceneggiatore originale Terri Tatchell.

District 10 screenplay also being written by @sharlto @territatchell and I. Its coming... — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) February 26, 2021

Sono passati 12 anni da quando District 9 arrivò nei cinema (e noi di Coming Soon avemmo l'occasione di volare a Madrid per intervistare Blomkamp in anteprima) e, a fronte di un budget modesto ma ben utilizzato, fu un grande successo, incassando nel mondo 211 milioni di dollari e stabilendo il record per un film di provenienza sudafricana. Non solo, venne candidato a ben 4 Oscar, incluso miglior film e miglior sceneggiatura originale di Blomkamp e Tatchell.

Chi l'ha visto all'epoca o dopo ricorderà che il finale restava aperto, per cui sono anni che si parla di un possibile sequel della storia ma questa è la prima voce concreta in merito e ne siamo molto felici. Blomkamp non è stato con le mani in mano durante la pandemia, ma ha girato un horror in Canada, Demonic, quando è stato costretto a mettere da parte per un po' il progetto del film di fantascienza Inferno.

Nel 2017, quando gli venne chiesto se ci sarebbe mai stato un sequel di District 9, la risposta non lasciò adito a dubbi: "Voglio tornare a quel mondo e raccontare il resto della storia di Wikus e Chistopher. Il problema in questo momento è che ho tanti progetti e idee su cui voglio lavorare e completare e, inoltre, il MOTIVO princiale per fare District 10 deve essere molto chiaro. Il primo film era basato così esplicitamente su tematiche reali e problemi del Sud Africa che mi hanno colpito moltissimo da ragazzo, che dobbiamo essere sicuri che il film successivo non dimentichi questo aspetto".

A quanto pare è arrivato il momento giusto per dare un sequel a quella storia che, se non l'avete già fatto, vi consigliamo di recuperare appena possibile,