Neill Blomkamp lascia il sequel di RoboCop

A quanto pare questi sequel, per citare a ufo Alessandro Manzoni. non s'hanno da fare. Almeno non da Neill Blomkamp. Dopo aver dovuto rinunciare, per il ritorno di Ridley Scott al franchise, all'idea di un seguito di Aliens, il regista sudafricano lascia anche quella, lungamente accarezzata e con abbondanza di dettagli, di RoboCop Returns, il film che avrebbe riportato sul grande schermo il cyberpoliziotto di Peter Weller e sarebbe stato un sequel diretto e ideale del RoboCop di Paul Verhoeven.

Ad annunciarlo è stato lui stesso col tweet che vedete qua sotto, con queste parole:

È curiosa questa rinuncia improvvisa, comunque, visto che a fine giugno Blomkamp sempre su Twitter aveva risposto che il progetto proseguiva bene e che il costume(armatura indossato da Murphy sarebbe stato quello originale. Noi a questo punto siamo curiosi di vedere l'horror di cui parla nel tweet e, per il resto, aspettiamo di capire in che mani finirà questo progetto.

Off Robocop. I am shooting new horror/thriller and MGM can’t wait/ need to shoot Robocop now. Excited to watch it in theaters with other fans. N