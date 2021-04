Neill Blomkamp condivide foto e un video in super8 sul set del suo horror Demonic

News Cinema

Su Twitter Neill Blomkamp condivide un dietro le quinte in Super 8 mm. del suo misterioso horror Demonic, girato in Canada.

Ha scelto un formato vintage come il Super 8, Neill Blomkamp, per condividere su Twitter un breve dietro le quinte di Demonic, l'horror misterioso, o segreto, come lo chiama lui, che ha girato in Canada. Sono riprese sgranate, in parte in bianco e nero e in parte a colori, dove si vedono anche alcuni effetti speciali.

Demonic è stato acquistato da IFC Midnight per la distribuzione in America, dove uscirà il 20 agosto 2021, per cui, oltre alla foto che vedete, sempre condivisa dal regista, presto ci sarà sicuramente anche un trailer. Il film è interpretato da Carly Pope, Chris WIlliam Martin e Michael Rogers.

Personalmente siamo curiosissimi di vedere il regista di District 9 alle prese con un horror soprannaturale puro.