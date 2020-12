Neill Blomkamp a sorpresa ha girato un horror l'estate scorsa

News Cinema

Il regista di District 9, Elysium e Chappie, Neill Blomkamp, durante la pandemia ha girato un horror soprannaturale in Canada.

Durante la pandemia che sta affliggendo la terra molti registi hanno comunque realizzato film che, prima o poi (e si spera prima) usciranno al cinema. Uno di questi è Neill Blomkamp, autore sudafricano di tre film di fantascienza: l'acclamato District 9, Elysium e il - a parer nostro ingiustamente - vituperato Humandroid. 5 anni dopo questo film, qualche cortometraggio e la forzata rinuncia al suo film di Alien per il ritorno in campo di Ridley Scott, Blomkamp ha girato un lungometraggio questa estate, distaccandosi per la prima volta dal suo genere preferito.

Si sa che è un horror di genere soprannaturale e che è stato girato nella Columbia britannica, ovvero in Canada, nel corso dell'estate. Niente paura però, nonostante sia un film dell'orrore c'è anche - a quanto dice Deadline che riporta la notizia - "una forte componente sci-fi e di effetti speciali". Il sito aggiunge poi: "i dettagli della trama sono tenuti segreti ma sappiamo che è qualcosa che il regista ha sempre desiderato fare". Non si tratterebbe però del film intitolato Inferno, che a un certo punto Blomkamp stava sviluppando con Taylor Kitsch come protagonista.

Di cosa si tratterà? A prescindere, siamo felici che un regista di talento come Neill Blomkamp torni a lavorare in un campo che ci interessa molto e speriamo di saperne presto di più.