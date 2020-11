Nei panni di una principessa: Ci risiamo!: il trailer del film Netflix

News Cinema

Il sequel della commedia romantica natalizia del 2018 con Vanessa Hudgens sarà disponibile in streaming sulla piattaforma di Netflix a partire dal 19 novembre.

Debutterà in streaming sulla piattaforma di Netflix il 19 novembre Nei panni di una principessa: Ci risiamo!, sequel di Nei panni di una principessa, la commedia romantica natalizio adolescenziale del 2018 che vedeva protagonista Vanessa Hudgens, che torna anche in questo nuovo film.

Il primo film raccontava di Stacy, una giovane pasticciera di Chicago, e del suo incontro una giovane duchessa di nome Margaret, futura principessa del regno di Belgravia, che le somigliava come una una goccia d'acqua. In prossimità delNatale le due decidevano di scambiarsi la vita per due giorni, per permettere a Margaret di vivere qualche ora da "persona comune", prima di sposare il Principe Edward. E, da persona comune, Margaret finiva con l'innamorarsi di Kevin, l'aiutante di Stacy.

Lo scambio tra le due avviene nuovamente in Nei panni di una principessa: Ci risiamo!: a complicare la situazione, l'irrompere in scena di una cugina di Margaret, Fiona, anche lei perfetta gemella di Margaret e di Stacy.

Il trailer italiano ufficiale di Nei panni di una principessa: Ci risiamo!

La trama ufficiale di Nei panni di una principessa: Ci risiamo!

La duchessa Margaret eredita inaspettatamente il trono di Montenaro e va in crisi con Kevin. Tocca alla sua sosia Stacy risolvere la situazione prima che un'altra sosia, la festaiola Fiona, rovini i loro piani.