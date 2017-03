Nei nuovi Power Rangers c'è un personaggio gay

Nel nuovo film Power Rangers, reboot della celebre serie tv, ci sarà un personaggio gay: si tratta di Tini, interpretata dalla cantante Becky G, che nel corso della storia si troverà a porsi domande sulla propria identità. Oltre alla circostanza analoga (e contestata) nel nuovo La bella e la bestia, la cosa ci ricorda anche la rilettura del personaggio di Sulu nel recente Star Trek Beyond. Sono segnali rivelatori di una Hollywood che vuole tenersi al passo coi tempi, coraggiosamente incurante delle polemiche che ne potrebbero nascere e delle conseguenze sugli incassi di lungometraggi ad alto budget (che tradizionalmente non "vogliono far arrabbiare nessuno" per avere più possibilità di rientrare nei soldi spesi).

Per chi non teme spoiler, diciamo che la rivelazione riguardante il personaggio di Tini avviene in una scena in cui un altro personaggio suggerisce che sia di cattivo umore per "problemi col suo ragazzo", per poi intuire che il ragazzo è una ragazza. Secondo il regista Dean Israelite, questo è uno dei momenti fondamentali del lungometraggio. Ci dice:

"Tini si sta domandando chi sia. Non l'ha ancora ben capito. La cosa bellissima per me di quella scena, l'idea che trasmette per tutto il resto del film, è: va bene così. Il film dice: va bene lo stesso, tutti i ragazzi devono scoprire se stessi e capire a quale parte della società appartengano."

David Yost, che nella serie originale interpretava Billy Cranston, approva largamente l'operazione, essendo lui stesso omossessuale e avendo sofferto discriminazioni insistenti proprio su quel set: "Si stanno davvero prendendo delle responsabilità. Penso che tanta gente nella comunità LGBTQI sarà entusiasta di questa rappresentazione."