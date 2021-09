Needle in a Timestack: nel trailer del film Leslie Odom Jr. e Orlando Bloom si contendono l'amore cambiando il passato

News Cinema

Leslie Odom Jr., Cynthia Erivo, Freida Pinto e Orlando Bloom sono protagonisti del nuovo film di John Ridley, Needle in a Timestack, tratto da un racconto di fantascienza di Robert Silverberg. Ecco il trailer.

Si intitola Needle in a Timestack (gioco di parole con Needle in a Haystack, ovvero l'ago nel pagliaio) il nuovo film del regista di 12 anni schiavo John Ridley, premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Anche questa sua nuova opera, di cui è appena uscito il trailer, è tratta da un libro, per la precisione dal racconto omonimo del noto scrittore di fantascienza Robert Silverberg, che l'ha pubblicato nel 1983 (il titolo italiano è "Il tempo ritrovato"). A interpretare il film sono il candidato all'Oscar Leslie Odom Jr., Cynthia Erivo, Freida Pinto e Orlando Bloom.

In America Needle in a Timestack uscirà il 15 ottobre e questa è la trama ufficiale:

Nick e Janine vivono una perfetta vita coniugale, finché l'ex marito di Janine non distorce il tempo per cercare di separarli usando la ragazza di Nick al liceo. Mentre i ricordi e la realtà di Nick scompaiono, lui deve decidere cosa è disposto a sacrificare per mantenere - o lasciar andare - tutto quello che ama. L'amore può durare in un futuro in cui il tempo è fluido e la vita stessa può essere solo un'illusione?