Navigator: il film da vedere e commentare insieme venerdì 17 luglio con SimulWatch

News Cinema

Il sapore dei film avventurosi degli anni 80 è inconfondibile, anche perché molti filmmaker di oggi si sono formati con quei titoli. Navigator del 1986 è uno di questi con tanto di variante fantascientifica. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 17 luglio alle 18.

La visione condivisa di venerdì 17 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è uno di quei titoli di avventurosi per ragazzi che hanno tenuto banco negli anni 80.

Navigator uscì al cinema nel 1986, con quella variante fantascientifica che voleva richiamare le atmosfere dell'insuperabile E.T. di Steven Spielberg (infatti c'è persino una battuta nel film che lo omaggia). Diretto da Randal Kleiser, il film è interpretato da Veronica Cartwright, Joey Cramer, Cliff De Young, Howard Hesseman, Matt Adlee, Robert Smail, Albie Whitake e una giovanissima Sarah Jessica Parker. L'appuntamento per vedere tutti insieme Navigator e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 17 luglio alle 18.

La storia di Navigator inizia la notte del 4 luglio 1978, in una città sulla costa della Florida, quando il dodicenne David Freman (Joey Cramer) cammina attraverso il bosco per andare incontro al fratellino Jeff. Durante il tragitto, David cade in un anfratto e sviene. Quando riacquista conoscenza, corre subito a casa, ma scopre che questa ora è abitata da sconosciuti.

Allertata la polizia, David viene condotto al distretto. Un agente, consultando l’archivio delle persone scomparse, rintraccia i genitori che ne avevano denunciato la scomparsa otto anni prima. Nonostante sia il 1986, l’aspetto del bambino è inspiegabilmente rimasto uguale.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Colossal.