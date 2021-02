Natural Light: il trailer del film bellico in concorso al festival di Berlino

News Cinema

Si intitola Natural Light il film di guerra di Dénes Nagy in concorso al 71esimo festival di Berlino di cui vi mostriamo il trailer ufficiale.

Si intitola Natural Light, Luce naturale, il film del regista ungherese Dénes Nagy, in concorso al 71esimo festival di Berlino che inizierà online il prossimo 1 marzo. E sembra proprio, a giudicare dal trailer, che sia stato girato con grande perizia sfruttando per lo più le fonti di luce naturale. Ma non è solo questo a colpire delle immagini, drammatiche ed evocative, che raccontano ancora un altro drammatico aspetto della seconda guerra mondiale.

Gli interpreti del film sono Ferenc Szabó, Tamás Garbacz, László Bajkó, Gyula Franczia ed Ernő Stuhl e questa è la trama ufficiale:

Seconda guerra mondiale: nell'Unione Sovietica occupata, Istvàn Semetka è un semplice contadino ungherese, caporale in un'unità speciale a caccia di partigiani. Sulla strada di un remoto villaggio, la sua compagnia viene attaccata dal nemico. Il comandante viene ucciso e Semetka deve superare le sue paure e prendere il comando dell'unità mentre viene trascinato in un caos che non riesce a controllare.