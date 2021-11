National Champions: J.K. Simmons allenatore sull’orlo del precipizio nel trailer del film

News Cinema

Il magnifico J.K. Simmons è fra i protagonisti di National Champions, che parla di uno sciopero di alcuni giocatori di football per nobili e giuste cause. Del film è appena uscito il trailer.

I film che raccontano il football, che non è propriamente il nostro sport nazionale, non ci piacciono quanto appassionano gli americani, ma se c'è J.K. Simmons nel cast, allora è tutta un'altra storia. L'attore è infatti uno dei protagonisti di National Champions, che parla di una protesta legittima e sacrosanta.

Diretto da Ric Roman Waugh (regista di Attacco al potere 3 e La fratellanza) National Champions è interpretato anche da Stephan James e Alexander Ludwig. Quest'ultimo lo conosciamo soprattutto per la serie Vikings. Del cast secondario fanno invece parte Lil Rel, Tim Blake Nelson, Russell Wilson, Andrew Bachelor, Jeffrey Donovan, David Koechner, Kristin Chenoweth, Timothy Olyphant e Uzo Aduba. L'uscita in sala è prevista per il 10 dicembre e oggi è arrivato il trailer del film.

La trama di National Champions

Di cosa parla National Champions? Il film racconta la storia del promettente e apprezzato quarterback LeMarcus James (James) e del suo compagno di squadra Emmett Sunday (Ludwig) che, tre giorni prima del campionato nazionale studentesco di football, indicono uno sciopero e giurano che nessuno dei giocatori che aderiscono alla protesta giocherà finché tutti gli studenti che sono atleti non verranno adeguatamente ricompensati. Questo gesto manda naturalmente in crisi l'allenatore (Simmons) e diversi power broker, che devono lanciarsi in una lotta contro il tempo per evitare la catastrofe.

Il trailer di National Champions

Guardando il bel trailer di National Champions, si ha l'impressione di trovarsi di fronte non un banale film di sport, ma una storia di diritti umani, sfruttamento e giuste rivendicazioni. Il ritmo è serrato e J.K. Simmons sfoggia il suo ghigno, quello che ci ha fatto innamorare di lui in Whiplash. Ecco le immagini: