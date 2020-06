Nati stanchi: la prima volta di Ficarra e Picone al cinema

News Cinema

I due comici di provenienza televisiva Salvo Ficarra e Valentino Picone si affacciarono al cinema nel 2002 con Nati stanchi, affidandosi alla regia di Dominik Tambasco.

Venivano da anni di successi come comici televisivi, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, quando nel 2002 esordirono con Nati stanchi come protagonisti al cinema, sempre come duo ovviamente. Avevano iniziato dieci anni prima nella loro sicilia, passando poi alla Rai, dove parteciparono all’Ottavo nano, in compagnia di Serena Dandini e Corrado Guzzanti. In seguito arrivò il successo a Zelig, proprio con i personaggi di due siciliani “nati stanchi”.

Nati stanchi, Ficarra e Picone si danno al cinema

I due comici si sono affidati alle mani esperte di un regista come Dominik Tambasco, per il loro esordio al cinema, evitando l’arroganza di alcuni loro colleghi intenzionati a fare il passo dalla televisione e/o dal cabaret direttamente al grande schermo, occupandosi anche subito in prima persona della regia. Il passaggio per Ficarra e Picone ha invece richiesto anni e 3 film con l’aiuto di uno shooter, che per il secondo (Il 7 e l’8 del 2007) e terzo film (La matassa del 2009) è stato Giambattista Avellino, cosceneggiatore di Nati stanchi, insieme ai due comici, allo stesso Tambasco e a Francesco Bruni.

Salvo e Valentino, con i loro veri nomi, sono due disoccupati siciliani che vivono in un paesino. Non che le loro partecipazioni seriali a ogni possibile concorso sia motivata dalla voglia di trovarlo, un lavoro. In realtà è solo una scusa per stare fuori da casa per qualche giorno. A loro piace frequentare il bar del paese e fare scherzi al povero barista che lo gestisce.

Un concorso per bibliotecari li porta addirittura a Milano, dove sbarcano come novelli Totò in territorio straniero. Vengono scambiati per mafiosi e arrestati, ma dura poco, con il ritorno nella loro amata Sicilia scoprono una vera tragedia per loro, nati stanchi. Hanno vinto il concorso, ma fanno di tutto, affidandosi a un avvocato, per fare ricorso e invalidare tutto. Come è possibile che siano stati ritenuti fra i più validi e meritori di passare il concorso? Quello che è certo è che talvolta una bella raccomandazione può essere uno sgarbo o una vendetta.

Una vittoria che rischia di complicare la loro vita sentimentale, visto che le fidanzate avevano ottenuto una promessa di matrimonio, nel caso di assunzione. Le scene del film in Sicilia sono state girate in provincia di Siracusa, a Palazzolo Acreide.