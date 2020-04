Natalie Wood: What Remains Behind, il trailer del documentario HBO sulla grande attrice americana

News Cinema

Diretto dallo specialista Laurent Bouzereau, debutterà sul canale via cavo il prossimo 5 maggio.

Gioventù bruciata. Sentieri selvaggi. West Side Story. Splendore nell'erba.

Sono solo quattro tra i più celebri film interpretati nel corso di una carriera inziata quando era ancora una bambina da Natalie Wood, nome d'arte di Natal'ja Nikolaevna Zacharenko, una delle migliori attrici della sua generazione.

Intensa sullo schermo tanto quanto lo è stata nella vita, la Wood è stata sposata due volte con Robert Wagner, ed è morta in circostanze tutto sommato ancora piuttosto misteriose nel 1981, annegata al largo dell'isola di Santa Catalina, dopo aver lasciato a bordo di un tender lo yacht sul quale si trovava proprio assieme a Wagner e a Christopher Walken, alimentando dicerie morbose e pruriginose.

Alla carriera e alla vita di Natalie Wood è dedicato un documentario intitolato Natalie Wood: What Remains Behind, che è stato presentato lo scorso gennaio al Sundance (sembra una vita fa, quando i festival cinematografici potevano ancora svolgersi) e che debutterà sulla HBO il prossimo 6 maggio.

Il film è diretto da uno specialista di documentari sui grandi protagonisti del mondo del cinema e di making of di grandi film, il francese Laurent Bouzereau.

Questo è il trailer di Natalie Wood: What Remains Behind: