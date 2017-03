Natalie Portman sarà diretta da Ridley Scott in All the Money in the World, dramma sul rapimento di John Getty III

Ridley Scott dirigerà per la Sony il dramma All the Money in the World, storia del rapimento del giovane ereditiere John Getty III avvenuta nel 1973. Protagonista dovrebbe essere Natalie Portman, la quale avrà il ruolo di Gail Harris, madre del ragazzo rapito che cercò con tutte le sue forze di convincere il nonno John Getty Senior - all'epoca ritenuto l'uomo più ricco del mondo - a pagare il riscatto. La Portman dovrebbe chiudere l'accordo a giorni dopo che Angelina Jolie ha deciso di non interpretare più la parte.

A quanto pare sarebbe stato contattato anche il grande Jack Nicholson, che manca da anni dal grande schermo, per interpretare il patriarca dei Getty, ma pare che l'attore non sia troppo intenzionato a tornare a recitare, almeno non in questo film. Scott sembra comunque deciso a trovare una star per un ruolo prevedibilmente carismatico.

Il giovane Getty fu preso in ostaggio e venne richiesto un riscatto di diciassette milioni di dollari dai rapitori. Quando la famiglia non si dimostrò abbastanza veloce nell'assecondare le richieste dei criminali, venne recapitata una busta con dentro un orecchio del ragazzo, con la promessa che ne sarebbero seguite altre altrettanto truculente. Alla fine (SPOLIER ALERT!!!) il riscatto venne pagato e il giovane rampollo venne trovato vivo nel Sud dell'Italia.

Scritto da David Scarpa (la sceneggiatura era finita nella celeberrima blacklist dei migliori copioni non messi in produzione), All the Money in the World sarà il prossimo progetto da regista di Scott, di cui tutti attendiamo con trepidazione l'imminente Alien: Covenant. Natalie Portman ha appena ricevuto la sua terza candidatura all'Oscar per Jackie. La statuetta se l'era assicurata qualche anno fa per Il cigno nero.