Natalie Portman o Scarlett Johansson? Già partito il toto-casting per la nuova Lisbeth Salander cinematografica

Non si fa nemmeno in tempo a riportare che la Sony ha ufficializzato che il nuovo film basato sulla serie di noir svedese Millenium, dal titolo The Girl in the Spider’s Web sarà diretto da Fede Alvarez, avrà un cast tutto nuovo rispetto al Uomini che odiano le donne di Fincher e uscirà nelle sale americane il 5 ottobre 2018, che già si parte con le speculazioni di casting relative al ruolo della hacker Lisbeth Salander.

Comprensibilmente, anche, visto che quello di Lisbeth è un po' il ruolo simbolo di tutta la serie, e che nel film di Fincher, interpretato da Rooney Mara, riusciva a essere ancora più centrale e carismatico del Mikael Blomkvist di Daniel Craig.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Variety, e a dispetto delle prime dichiarazioni di Alvarez e della Sony relative a una ricerca su scala globale dell'attrice giusta, nel mirino dei realizzatori del film ci sarebbero due stelle di serie A del firmamento hollywoodiano: Natalie Portman e Scarlett Johansson.

Mire che, secondo la rivista americana, sembrano non destinate ad andare a buon fine (per i loro impegni, e per la comprensibile riluttanza a interpretare un personaggio già così caratterizzato da un'altra attrice), e che a me sembrano anche un po' sballate: per ragioni angrafiche e fisiche, né la protagonista di Jackie né quella dell'imminente Ghost in the Shell paiono adatte a interpretare il ruolo di Lisbeth, che non solo è decisamente più giovane di loro ma viene caratterizzata differentemente dal punto di vista fisico.

Piacerebbe, per questo reboot, che Alvarez si rivolgesse a nomi magari meno noti, ma in grado di sorprendere: un po' come fatto da Fincher quando scelse Rooney Mara, fino a quel momento decisamente poco nota, vincendo a mani basse la sua scommessa.

In passato, per la parte si erano fatti i nomi di attrici come Jennifer Lawrence, Carey Mulligan, Ellen Page, Kristen Stewart, Mia Wasikowska, Keira Knightley, Anne Hathaway, Olivia Thirlby, Emily Browning, Eva Green, Sophie Lowe, Sarah Snook, Léa Seydoux, Emma Watson, Evan Rachel Wood e Katie Jarvis. E, ovviamente, anche quello della Jane Levy che con Alvarez ha lavorato sia in La casa che in Don't Breathe.

E voi, chi vorreste nei panni di Lisbeth Salander?