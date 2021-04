Natalie Portman nei Giorni dell'abbandono di Elena Ferrante

News Cinema

In arrivo un altro adattamento del romanzo "I giorni dell'abbandono" di Elena Ferrante, con Natalie Portman nei panni della protagonista. Produzione originale HBO.

I giorni dell'abbandono, romanzo pubblicato dalla fantomatica Elena Ferrante nel 2002, sua seconda opera, ridiventerà un film interpretato da Natalie Portman per la HBO. Scriviamo "ridiventerà" perché in effetti il libro fu già adattato qui in Italia da Roberto Faenza in I giorni dell'abbandono nel 2005, con Margherita Buy, Luca Zingaretti e Goran Bregović. Insieme a L'amore molesto, sua opera prima del 1992 poi a sua volta divenuta un film di Mario Martone nel 1995, I giorni dell'abbandono è uno dei primi passi di "Elena Ferrante" come romanziera, antecedenti all'esplosione dell'Amica geniale nel 2011: è stato il grande esito internazionale di quest'ultimo ad attirare l'attenzione anche dei creativi stranieri su ulteriori adattamenti. Leggi anche AppleTV+ ordina Lady in the Lake con Natalie Portman e Lupita Nyong'o

I giorni dell'abbandono, di cosa parlano il libro di Elena Ferrante e il prossimo film con Natalie Portman

I giorni dell'abbandono, che sarà anche prodotto oltre che interpretato da Natalie Portman, è la storia di Tess (Olga nel romanzo), una donna che vede all'improvviso crollare il suo mondo, quando il marito la lascia all'improvviso dopo 15 anni di matrimonio per una ragazza. Disorientata, con figli a carico, non riesce a ripensarsi priva di quel supporto, sprofondando in una crisi che assume le tinte di un angoscioso incubo senza via d'uscita. Sarà necessario rifondare la propria identità.

A dirigere il film e a scrivere la sceneggiatura della versione americana di I giorni dell'abbandono ci sarà Maggie Betts, già autrice del documentario The Carrier (2010) e di La scelta (2017), prossimamente legata anche al progetto del dramma The Burial con Jamie Foxx. Natalie Portman è invece al momento al lavoro sul set di Thor: Love and Thunder in Australia e ha ultimamente interpretato Lucy in the Sky.