Natalie Portman in versione rock in una foto dal set del musical Vox Lux

A noi, che oramai siamo quasi vecchi, ci sembra ieri che Natalie Portman faceva il suo debutto sul grande schermo nel Léon di Luc Besson, al fianco di Jean Reno.

Da quel 1994 di acqua sotto i ponti e di film sugli schermi ne sono passati, ma l'attrice - israeliana di nascita e poi naturalizzata statunitense - continua a inanellare successi, cambiare ruoli, e anche look.

Dopo aver lavorato con registi come Michael Mann, Woody Allen, Tim Burton, Mike Nichols, Milos Forman, Wong Kar-Wai e Terrence Malick, dopo aver ricevuto tre nomination all'Oscar (l'ultima lo scorso anno per il ruolo da protagonista in Jackie, di Pablo Larrain) e dopo aver firmato il suo primo lungo da regista, Sognare è vivere, Natalie Portman è più attiva che mai.

Dal 12 marzo la vedremo su Netflix come protagonista di Annientamento, il nuovo film di fantascienza di Alex Garland, prossimamente sarà al cinema nel nuovo film di Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan, e in questi giorni è impegnata sul set di un film che si chiama Vox Lux, una sorta di musical rock che segna il ritorno alla regia di Brady Corbet dopo il fortunatissimo esordio di The Childhood of a Leader - L'infanzia di un capo.

E proprio da quel set è presa questa intrigante immagine, twittata dal sito americano The Playlist:

Vox Lux, che Corbet ha anche sceneggiato, Vox Lux vede nel cast anche Jude Law (che con la Portman ha girato My Blueberry Nights), Stacy Martin, Raffey Cassidy, Stanford Warshawsky e la Jennifer Jason Leigh anche lei in Annientamento. Le canzoni originali del film saranno composte da Sia.