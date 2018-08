Natalie Portman in stile glam rock nel teaser trailer di Vox Lux

A consolare quanti non avranno la possibilità di vederlo al Festival di Venezia, dove sarà presentato in concorso, arriva oggi un brevissimo teaser trailer di Vox Lux, il film di Brady Corbet con una Natalie Portman che strizza l'occhio a David Bowie, e con Jude Law, Jennifer Ehle, Stacy Martin e Raffey Cassidy.

L'attrice lanciata da Léon nel 1994 e vincitrice di due Oscar (il primo per un film sempre con Jude Law, Closer) ha dimostrato, grazie a Il Cigno nero (per cui si è aggiudicata il secondo Academy Award) di saper ballare. Nel musical rock del regista de L'infanzia di un capo, probabilmente la sentiremo invece cantare, intonando brani scritti da Sia. Il suo ruolo sarà quello di Celeste, una popstar di cui seguiremo l'ascesa dal 1999 ai giorni nostri.

Del personaggio di Natalie Portman in Vox Lux vi avevamo mostrato una foto in versione rock in primavera. Le immagini di oggi ci raccontano qualcosa di molto diverso, più in linea con il poster del film . Guardandole, non possiamo pensare a Velvet Goldmine. Per sapere qualcosa di più su Vox Lux, aspettiamo la recensione dei nostri inviati alla Mostra del Cinema. La stessa trama, infatti, è abbastanza avvolta dal mistero. Conosciamo Celeste da adolescente, reduce da una tragedia di qualche sorta, e la ritroviamo da adulta, alle prese con il successo ma anche con gli scandali e un inaudito atto di violenza. Quanto al ruolo di Jude Law, sembra che sarà quello di un produttore musicale.

I prossimi film in cui vedremo Natalie Portman, reduce dall'esperienza di Annientamento, sono The Death and Life of John F. Donovan di Xavier Dolan e Pale Blue Dot, in cui è un'astronauta.