Natalie Portman: "il cervello è un cavolfiore", ecco una clip italiana in esclusiva di Sognare è vivere

Con Sognare è vivere, in arrivo l'8 giugno nelle sale italiane, Natalie Portman esordisce alla regia di un film per il grande schermo, nel doppio ruolo di filmmaker e protagonista.

Quando, sette anni fa, l'attrice israeliana sfoglia le pagine di Una storia d'amore e di tenebra, romanzo autobiografico di Amos Oz incentrato sull'infanzia a Gerusalemme, quelli che legge sono i racconti dei suoi nonni, la passione per i libri e le culture straniere. Il desiderio di tradurre i ricordi personali dell'autore in immagini da condividere la accompagna per anni, finché, insieme al produttore Ram Bergman (Don Jon, Looper), non decide di mettere la firma sul suo primo lungometraggio.





All'alba della nascita dello Stato di Israele, modelli e punti di riferimento del piccolo Amos (Amir Tessler) sono il papà Arieh (Gilad Kahana), studioso e razionale, e la mamma Fania (Portman), affetta dalla più grave forma di bovarismo, alimentata non già dai romanzi d'evasione, ma dalla vivace immaginazione attraverso la quale filtra il mondo. Insoddisfatta della vita matrimoniale, oppressa dalla monotonia della quotidianità, Fania si concede piccole fughe con la mente: dentro alle fiabe che racconta ad Amos, e poi sempre più distante, fino a diventare irraggiungibile per il figlio e la famiglia.



In questa clip italiana, che vi mostriamo in anteprima, dedicata a uno dei teneri momenti madre-figlio, vediamo cosa si nasconde nella testa di Fania e in quella di tutti gli uomini: nient'altro che un cavolfiore nocchiuto, dal quale fioriscono le idee.