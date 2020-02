Natalie Portman e la mantella con i nomi delle registe snobbate dall'Academy

News Cinema

L'attrice protesta silenziosamente ed elegantemente contro l'esclusione di Greta Gerwig e colleghe dalla prestigiosa categoria dei migliori registi.

Come Spike Lee, che con il suo outfit ha reso omaggio allo scomparso Kobe Bryant, anche Natalie Portman ha affidato i suoi pensieri, anzi una sua rivendicazione, a un capo d'abbigliamento. L'attrice, che insieme a Timothée Chalamet ha annunciato il nome del vincitore dell'Academy Award per la migliore sceneggiatura non originale (Jojo Rabbit), indossava infatti, sopra un bellissimo abito nero con ricami d'oro, una lunga mantella nera di Dior. E sulla mantella c'erano dei nomi (ricamati sempre in oro), e a chi pensate che appartenessero? Alle registe snobbate quest'anno dall'Academy, che nella categoria dei possibili migliori registi ha incluso solamente uomini. Sul bavero della cappa si leggevano: Lorene Scafaria (Le ragazze di Wall Street), Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Piccole Donne), Marielle Heller (Un amico straordinario), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Alma Har'el (Honey Boy), Céline Sciamma (Ritratto della giovane in fiamme) e Mati Diop (Atlantique). L'esclusione, da parte di chi assegna gli Oscar, di non includere artiste del gentil sesso ha suscitato notevoli polemiche all'indomani dell’annuncio delle nomination. In particolare è stata notata l'assenza, nella cinquina, di Greta Gerwig, il cui film ha riscosso un notevole successo e ha avuto critiche positive. Nella storia dell'Academy, oltretutto, solo 5 registe hanno avuto la candidatura, e una soltanto, Kathryn Bigelow, ha vinto.

Non è la prima volta che Natalie Portman si lamenta per questa situazione. Già nel 2018, presentando il premio per la migliore regia ai Golden Globe, aveva detto: "E adesso, ecco i candidati uomini". A scatenare proteste, all'indomani dell’annuncio delle nomination, è stata anche a presenza, nelle 4 categorie di attori, di un solo artista afroaemericano: Cynthia Erivo (Harriet).

Tornando alla Portman, quando è salita sul palco del Dolby Theatre, non aveva la mantella, il che rende la sua rivendicazione educata e garbata.