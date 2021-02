Natalie Portman è incinta? Risponde lei stessa, al di là del gossip

News Cinema

Impegnata in Australia sul set di Thor Love and Thunder, Natalie Portman ha suscitato voci e pettegolezzi su un addome che suggerirebbe una gravidanza. Ha deciso di toccare l'argomento lei stessa.

Nei giorni scorsi il gossip sulla rete si è scatenato: in molti si sono convinti di una gravidanza di Natalie Portman, dopo che alcune foto dell'attrice sono trapelate, mentre Natalie è impegnata sul set australiano di Thor Love and Thunder. Con una privacy di fatto già violata, la stessa Natalie ha deciso di affrontare l'argomento in una storia di Instagram: ribadendo però il suo continuato impegno pubblico a favore delle donne, lo ha affrontato in modo più generale, chiudendo rapidamente ciò che la riguarda. Ecco cosa ha detto [foto di Gage Skidmore da Wikimedia Commons]:

Ehi, non sono incinta, proprio per niente. Ma a quanto pare nel 2021 va ancora bene per chiunque speculare sulla forma del corpo di una donna e commentare, quando ci pare e piace?

Insomma, Natalie ha fatto scoppiare con uno spillo acuminato il pallone del gossip: che la rete sia dominata dal giudizio non richiesto sul prossimo e soprattutto sul corpo femminile è una problematica innegabile, potenziata in questo caso dallo scrutinio sulle persone famose, che fa parte del gioco (perverso) della popolarità. C'è da dire che Natalie Portman è stata sempre molto coerente nel mantenimento della propria privacy, proteggendo i suoi due figli Aleph e Amalia, avuti dal marito coreografo Benjamin Millepied.

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi con Chris Hemsworth è previsto in sala nel maggio del 2022.