Natale su Marte: breve pausa alle riprese dopo alcune positività al Covid-19

Stop alle riprese del cinepanettone Natale su Marte per alcuni casi positivi al coronavirus, ma si torna a tempo di record a battere un nuovo ciak.

Imprevisto poco piacevole sul set del prossimo cinepanettone, Natale su Marte, che vede dopo anni riunirsi i due protagonisti, Christian De Sica e Massimo Boldi, insieme al regista dei maggiori successi della serie, Neri Parenti. Mentre erano in corso le riprese del film, in un elegante albergo romano, all’insegna del rigido protocollo di sicurezza previsto per le produzioni cinematografiche in epoca di pandemia, tutto si è dovuto fermare, seppure per poche ore, a causa di alcune positività riscontrate fra il personale che si occupava del catering sul set, ovviamente a stretto contatto con la troupe e il cast del film.

Stop alle riprese, quindi, alla terza settimana su sette, e via ai tamponi per “una trentina di persone, attori compresi, tutti sono risultati negativi”, secondo quanto dichiarato dal direttore dell’albergo al Messaggero. In tutto dovrebbe limitarsi a un giorno, la pausa delle riprese, con tutti di nuovo sul set da oggi, lunedì 17 agosto, in un allestimento a Cinecittà che riproduce il Marocco. Il protocollo prevederà un tampone ogni due giorni per tutti, sia cast che troupe, con i positivi, che sarebbero cinque e tutti asintomatici, che sono già stati sottoposti a quarantena. Si va avanti, quindi, grazie a regole serie e tempestivamente applicate. Il cinema va avanti.

Oltre a Boldi e De Sica, in Natale su Marte ci sono anche Lucia Mascino, Paola Minaccioni e Milena Vukotic.