Natale Con il Sud: simbolo di resilienza in quest'anno così difficile per tutti

News Cinema

Natale Con il Sud vuole mandare in quarantena gli stereotipi, proponendosi di cambiare non solo il vostro sguardo ma anche qualche vostra modalità di consumo: e non solo cinematografica.

Dalle più classiche tra le commedie natalizie, quelle che tirano in ballo i panettoni, fino a quelle che riproponevano in salsa nostrana le storie divenute campioni d'incasso oltralpe, passando per alcuni dei titoli più celebri della commedia all'italiana, il nostro cinema ha sempre fatto del gioco umoristico sugli stereotipi regionali un punto di forza.

In quest'anno così difficile per tutti, Natale con il Sud gli stereotipi li vuole invece mandare in quarantena, proponendosi di cambiare non solo il vostro sguardo ma anche qualche vostra modalità di consumo: e non solo cinematografica.



Tantissime organizzazioni non profit, nonostante le forti criticità dovute all'emergenza sanitaria, sono impegnate quotidianamente per il "cambiamento" nel Mezzogiorno, spesso operando in contesti molto difficili, favorendo l'inclusione delle persone più fragili e più in generale promuovendo il senso di comunità.



La Fondazione Con il Sud, non profit che da oltre quattordici anni sostiene interventi nel sociale nelle regioni meridionali, ogni anno in questo periodo promuove i prodotti realizzati negli ambiti dei progetti avviati al Sud per il contrasto alla violenza sulle donne, la lotta alle mafie e il riuso dei beni confiscati, la tutela ambientale, la valorizzazione di terreni abbandonati e di beni culturali inutilizzati, il contrasto alla povertà educativa minorile, il sostegno alle persone con disabilità, ai migranti, ai detenuti, agli anziani non autosufficienti, la promozione di giovani talenti. Oltre mille progetti che hanno attivato più di sei mila organizzazioni tra terzo settore, scuole, università, enti pubblici e privati.

Prodotti buoni, "giusti" e, ancor più quest'anno, simbolo di resilienza! In un momento così difficile anche per le organizzazioni di terzo settore, la scelta di acquistarli può essere un aiuto fondamentale per proseguire nelle tante attività a fianco delle persone più fragili. Ce n’è davvero per tutti i gusti: pacchi già confezionati con prodotti biologici come marmellate, succhi di frutta, patè, sott'oli, passata di pomodoro, olio evo, frutta secca; prodotti da forno, salse e confetture in cestini tessuti con materiali di riciclo o in coppe di porcellana decorate a mano; la possibilità di scegliere prodotti alimentari dolci e salati e realizzare pacchi personalizzati.

E non c'è solo cibo: l'offerta infatti spazia dalle mascherine alle borse, a calendari, borracce, penne, oltre a prodotti bio per la casa e per la cura della persona.

Scoprili tutti sul sito ufficiale: Fondazione Con il Sud