Nastri d’Argento speciali a Roberto Faenza, Giuliano Montaldo, 7 minuti e Sole cuore amore

L’appuntamento per festeggiare le cinquine dei Nastri D’argento, arrivati alla settantunesima edizione, è previsto per domani, 7 giugno, al MAXXI di Roma alle 19:30, ma nel frattempo il Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani ha annunciato una serie di premi speciali che verranno consegnati durante la serata. A Roberto Faenza - che nel 2017 ha diretto La verità sta in cielo e che festeggia i suoi primi cinquant’anni di cinema - andrà il Nastro alla Carriera, mentre Giuliano Montaldo riceverà un Nastro Speciale per la sua performance in Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni.

Altri due riconoscimenti speciali sono stati riservati a 7 minuti di Michele Placido e Sole cuore amore di Daniele Vicari, due film che, secondo il SNGCI, hanno lasciato un segno fondamentale, oltre che per la qualità cinematografica, per l’attenzione particolare ai temi del lavoro. L’importanza dei due premi sarà di nuovo sottolineata, il prossimo 1° luglio, a Taormina, durante la cerimonia di consegna dei Nastri.

Domani verranno assegnati infine i Nastri "tecnici" (fotografia, scenografia, costumi, montaggio e sonoro), il Nastro dell’Anno a The Young Pope di Paolo Sorrentino e il Nastro destinato a una particolare sezione che quest’anno segnala eccezionalmente cinque film dedicati al mondo dei giovani. Si contendono il titolo: L'estate addosso di Gabriele Muccino, Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi, Piuma di Roan Johnson, Slam - Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli e the start up di Alessandro D’Alatri.