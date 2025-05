Nastri d'Argento 2025: a Cristina Comencini e Marco Tullio Giordana il Nastro d'Argento alla Carriera

News Cinema

La sera del 16 giugno a Roma, durante cerimonia di premiazione dei nastri d'Argento 2025, Marco Tullio Giordana e Cristina Comencini riceveranno il Nastro d'Argento alla Carriera.

All'indomani dell'annuncio delle candidature ai Nastri d'Argento 2025, il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici italiani rende noto che Cristina Comencini e Marco Tullio Giordana riceveranno, sempre il 16 giugno nell'arena del MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, il Nastro d'Argento 2025 alla Carriera. Per entrambi i registi questo è stato un anno importante. La Comencini ha trovato un ottimo riscontro da parte del pubblico grazie a Il Treno dei Bambini, tratto dal romanzo omonimo di Viola Ardone, mentre di Marco Tutto Giordana è uscito La Vita Accanto, "un'opera che unisce al tono di una ricerca intimista una grande attenzione per il mondo della musica e insieme, come in un thriller dell'anima, un racconto denso di suspense". Quest’ultimo film è interpretato da Sonia Bergamasco, Valentina Bellè e Paolo Pierobon, mentre nel cast de Il Treno dei bambini troviamo Serena Rossi, Stefano Accorsi, Francesco Di Leva, Barbara Ronchi e il piccolo Christian Cervone.

A proposito dei due Nastri d'Argento alla Carriera, Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici italiani, ha spiegato che Il Teno dei Bambini e La Vita accanto hanno "temi e regie che hanno conquistato anche la stampa e la critica e che sono un'ottima ragione per un vero e proprio omaggio d'onore con due Nastri d'Argento che celebrano in qualche modo anche la coerenza di Cristina Comencini e Marco Tullio Giordana nelle loro storie parallele nel segno della qualità e della ricerca d'autore".

I trailer dei film di Cristina Comencini e Marco Tullio Giordana che tanto sono piaciuti al SNGCI:

Rinfreschiamoci la memoria innanzitutto su Il Treno dei Bambini, riguardando il trailer del film di Cristina Comencini, che è disponibile in streaming su NOW.

Il Treno dei Bambini: Il Trailer Ufficiale del Film Netflix di Cristina Comencini con Serena Rossi, Barbara Ronchi e Stefano Accorsi - HD

Anche La Vita Accanto, che è stato presentato in anteprima al Festival di Locarno, è su NOW. Ecco le immagini promozionali del film di Marco Tullio Giordana.