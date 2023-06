Nastri D’Argento 2023, le candidature: in testa Rapito e Il Sol dell'Avvenire

News Cinema

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso note le candidature ai Nastri D’Argento 2023. A dominare le nomination sono Rapito di Marco Bellocchio (9 candidature) e Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti (8 candidature), entrambi reduci dalla partecipazione al concorso del Festival di Cannes. Nella cinquina del Miglior Film troviamo anche Il Ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio e Siccità di Paolo Virzì. I Premi verranno consegnati martedì 20 giugno nell’arena del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Come già sappiamo, il Nastro Dell’Anno va a La Stranezza di Roberto Andò.

A breve il SNGCI annuncerà anche i Nastri speciali di quest’edizione, destinati a film e talenti che non figurano nelle nomination, e il Nastro europeo. E i giovani saranno protagonisti di un palmarès che come sempre comprende i Premi Guglielmo Biraghi e Graziella Bonacchi, il premio Nastri d’Argento-Nuovo Imaie e il riconoscimento della Fondazione Claudio Nobis. A breve verrà comunicato anche il vincitore del Premio Nino Manfredi e saranno assegnati il Premio Nastri d’Argento-Hamilton Behind the camera, il Persol-Personaggio dell’anno e il Premio Wella per l’immagine.

Nastri D'Argento 2023: le candidature

Miglior Film

Migliore Regia

Marco Bellocchio ( Rapito )

( ) Andrea Di Stefano ( L’ultima notte di Amore )

( ) Luca Guadagnino ( Bones and All )

( ) Nanni Moretti ( Il sol dell’avvenire )

( ) Kim Rossi Stuart (Brado)

Miglior Esordio

Amanda di Carolina Cavalli

di Margini di Niccolò Falesetti

di Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta

di Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello

di Marcel! di Jasmine Trinca

di Disco Boy di Giacomo Abbruzzese

Migliore Commedia

Soggetto

Sceneggiatura

Brado di Kim Rossi Stuart , Massimo Gaudioso

di , Il sol dell’avvenire di Francesca Marciano , Valia Santella , Federica Pontremoli , Nanni Moretti

di , , , Mixed by Err y di Armando Festa , Sydney Sibilia

y di , Rapito di Marco Bellocchio , Susanna Nicchiarelli in collaborazione con Edoardo Albinati , Daniela Ceselli

di , in collaborazione con , Siccità di Francesca Archibugi, Paolo Giordano, Francesco Piccolo, Paolo Virzì

Attrice Protagonista

Margherita Buy ( Il sol dell’avvenire )

( ) Linda Caridi ( L’ultima notte di Amore )

( ) Benedetta Porcaroli ( Amanda )

( ) Barbara Ronchi ( Rapito )

( ) Jasmine Trinca (Profeti)

Attore Protagonista

Alessandro Borghi , Luca Marinelli ( Le otto montagne )

, ( ) Pierfrancesco Favino ( L’ultima notte di Amore )

( ) Edoardo Leo ( Mia )

( ) Luigi Lo Cascio ( Il signore delle formiche )

( ) Fausto Russo AIesi (Rapito)

Attrice non Protagonista

Milena Mancini ( Mia )

( ) Barbora Bobulova ( Il sol dell’avvenire )

( ) Sara Serraiocco ( Il primo giorno della mia vita )

( ) Kasia Smutniak ( Il colibrì )

( ) Lidia Vitale (Ti mangio il cuore)

Attore non Protagonista

Fabrizio Bentivoglio ( Il ritorno di Casanova )

( ) Francesco Di Leva ( L’ultima notte di Amore )

( ) Lino Musella ( Princess )

( ) Saul Nanni ( Brado )

( ) Paolo Pierobon (Rapito)

Attrice di Commedia

Antonella Attili ( Il grande giorno )

( ) Giorgia ( Scordato )

( ) Pilar Fogliati ( Romantiche )

( ) Valentina Lodovini (I migliori giorni )

) Stefania Sandrelli (Astolfo)

Attore di Commedia

Antonio Albanese ( Grazie ragazzi )

( ) Claudio Bisio ( Vicini di casa )

( ) Paolo Calabresi ( I migliori giorni )

( ) Nicola Rignanese ( Margini )

( ) Giorgio Tirabassi (Il Pataffio)

Fotografia

Luan Amelio ( Il signore delle formiche )

( ) Michele D’Attanasio ( Ti mangio il cuore , L’ombra di Caravaggio )

( , ) Francesco Di Giacomo ( Rapito )

( ) Italo Petriccione ( Il ritorno di Casanova )

( ) Matteo Vieille (Delta)

Scenografia

Andrea Castorina ( Rapito )

( ) Dimitri Capuani ( Siccità )

( ) Rita Rabassini ( Il ritorno di Casanova )

( ) Alessandro Vennucci ( Il sol dell’avvenire )

( ) Tonino Zera (L’ombra di Caravaggio, Mixed by Erry)

Costumi

Massimo Cantini Parrini ( L’immensità )

( ) Patrizia Chericoni ( Il ritorno di Casanova )

( ) Marta Passarini ( Marcel! )

( ) Carlo Poggioli ( L’ombra di Caravaggio )

( ) Nicoletta Taranta (Stranizza d’amuri)

Montaggio

Francesca Calvelli , Stefano Mariotti (Rapito)

, (Rapito) Consuelo Catucci ( L’ombra di Caravaggio )

( ) Giogiò Franchini ( L’ultima notte di Amore )

( ) Paola Freddi ( Monica , Princess )

( , ) Jacopo Quadri (Siccità)

Sonoro

Per la complessità del lavoro, sempre più condiviso da un’intera squadra tecnica, si indica la presa diretta pur considerando candidato l’intero reparto del suono

Bentu ( Roberto Cois )

( ) Delta ( Angelo Bonanni )

( ) Il primo giorno della mia vita ( Umberto Montesanti )

( ) Il sol dell’avvenire ( Alessandro Zanon )

( ) Le otto montagne (Alessandro Palmerini)

Casting Director

Francesca Borromeo ( Mixed by Erry )

( ) Marita D’Elia ( Piano piano )

( ) Teresa Razzauti ( Diabolik -Ginko all’attacco! )

( ) Francesco Vedovati , Morgana Bianco ( Le otto montagne )

, ( ) Francesco Vedovati, Barbara Giordani (L’ombra di Caravaggio)

Colonna Sonora

Stefano Bollani ( Il Pataffio )

( ) Colapesce e Dimartino ( La primavera della mia vita )

e ( ) Franco Piersanti ( Siccità , Il sol dell’avvenire )

( , ) Pivio e Aldo De Scalzi ( Diabolik - Ginko all’attacco! )

e ( ) Teho Teardo (Delta, Orlando)

Miglior Canzone Originale