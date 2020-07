Nastri d’Argento 2020: vincono Favolacce, Matteo Garrone, Favino e Jasmine Trinca

News Cinema

Il film che ha ottenuto più Nastri dArgento, premi del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani è Pinocchio, seguito da Favolacce.

Sono due i grandi vincitori dell'edizione 2020 dei Nastri D'Argento, i premi del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani, che verranno assegnati questa sera al MAXXI in una cerimonia presentata dall'attrice Anna Ferzetti: Pinocchio di Matteo Garrone, che ottiene 6 premi (miglior regista, miglior attore non protagonista, migliore scenografia, migliori costumi, miglior montaggio e miglior sonoro) e Favolacce dei fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo, che se ne aggiudica 5 (miglior film, migliore sceneggiatura, miglior produttore, migliori costumi, migliore fotografia). Segue La Dea Fortuna con 3 riconoscimenti (miglior attrice protagonista, miglior canzone e migliore colonna sonora). Il miglior attore protagonista è Pierfrancesco Favino e la migliore attrice protagonista è Jasmine Trinca. Migliori attori non protagonisti sono Roberto Benigni e Valeria Golino e Migliori attori di Commedia Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. Il miglior regista esordiente è Marco D'Amore per L'immortale.

L'elenco completo dei Vincitori dei Nastri d'Argento 2020

Miglior film

Favolacce (Damiano e Fabio D'Innocenzo)

Migliore Regia

Matteo Garrone (Pinocchio)​

Miglior Regista Esordiente

Marco D'amore (L'Immortale)

Migliore Commedia

Figli (Giuseppe Bonito)​

Miglior Produttore

Agostino, Giuseppe, Maria Grazia Saccà - Pepito Produzioni (Favolacce) con Rai Cinema, in coproduzione con Vision Distribution in associazione con QMI, Amka Films e RSI Radiotelevisione Svizzera - con Rai Cinema, in associazione con Minerva Pictures Group, Evolution People (Hammamet)

​Miglior Attore Protagonista

Pierfrancesco Favino (Hammamet)

Miglior Attrice Protagonista​

Jasmine Trinca (La Dea Fortuna)

Miglior Attore Non Protagonista

Roberto Benigni (Pinocchio)​

Miglior Attrice Non Protagonista

​Valeria Golino (5 è il numero perfetto, Ritratto della giovane in fiamme)

Miglior Attore di Commedia​

Valerio Mastandrea (Figli)

Miglior Attrice di Commedia

Paola Cortellesi (Figli)

Soggetto

​II Signor Diavolo (Pupi, Antonio, Tommaso Avati)

Sceneggiatura

Favolacce (Damiano e Fabio D'Innocenzo)

​Fotografia

Paolo Carnera (Favolacce)

Scenografia

Dimitri Capuani (Pinocchio)​

Costumi

Massimo Cantini Parrini (Pinocchio, Favolacce)

Sonoro

Maricetta Lombardo (Pinocchio)

Montaggio

Marco Spoletini (Pinocchio, Villetta con Ospiti)

Colonna Sonora

Brunori Sas (Odio l'Estate) e Pasquale Catalano (La Dea Fortuna)

Migliore Canzone Originale

Che vita meravigliosa - Testo, musica, interpretazione di Diodato (La Dea Fortuna)

Oltre a questi Nastri d'Argento ne verranno assegnati di speciali che sono già stati annunciati: Il Nastro alla Carriera a Toni Servillo, il Nastro Europeo a Pedro Almodóvar​ per Dolor y Gloria, il Nastro d'Oro a Vittorio Storaro, Un Nastro speciale a Lorenzo Mattotti per La famosa invasione degli Orsi in Sicilia, il Nastro della Legalità ad Aspromonte di Mimmo Calopresti, il Premio Guglielmo Biraghi a Giulio Pranno per Tutto il mio folle amore (con una Menzione Speciale a Federico Ielapi per Pinocchio), il Premio Nino Manfredi a Claudio Santamaria per Tutto il mio folle amore, il Premio Graziella Bonacchi a Barbara Chichiarelli, il Premio Nastri d'Argento - SIAE per la sceneggiatura a Emanuela Rossi per Buio, il Nastro d'Argento Nuovo Imaie per il doppiaggio a Stefano De Sando - Robert De Niro in The Irishman e a Claudia Catani - Angelina Jolie / Emanuela Rossi - Michelle Pfeiffer in Maleficent 2, Il Cameo dell'anno a Barbara Alberti per La Dea Fortuna. Importantissimo infine è il premio per il Film dell'Anno andato a Volevo nascondermi di Giorgio Diritti. La premiazione andrà in onda in diretta alle 21.10 su Rai Movie.

Tutti i candidati ai Nastri D'Argento 2020