Nasce il premio EU.RO.PA. per celebrare l'amicizia fra Italia e Francia

Sarà una giuria di 600 ragazzi sotto i 18 anni delle scuole italiane e francesi a scegliere il vincitore della prima edizione del Prix Prix EU.RO.PA. Jeunesse. Fra Roma e Parigi un riconoscimento dedicato al cinema dei due paesi.

Un nuovo premio, il cui verdetto sarà deciso da ragazzi e le ragazze che invitano l’Italia e la Francia a ritrovarsi al cinema. Sono seicento, sono studenti dei licei tra i 15 e i 18 anni e provenienti dai due Paesi, i protagonisti della prima edizione del Prix EU.RO.PA. Jeunesse, nuovo premio cinematografico che celebra l’amicizia tra Roma e Parigi e il loro gemellaggio esclusivo.

È ideato dall’Associazione Palatine, costituito da quattro romane a Parigi, e da Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni e agli esordi. Una giuria, selezionata tra gli studenti Esabac, i percorsi liceali binazionali che offrono la possibilità di conseguire, contemporaneamente, la maturità italiana e il bac francese, si esprimerà con un voto incrociato per il miglior film italiano e il miglior film francese: trecento italiani sceglieranno il miglior film francese e trecento francesi quello italiano.

La cerimonia di consegna del Prix EU.RO.PA. Jeunesse – presentato questa mattina all’Ambasciata di Francia a Roma alla presenza dell’Ambasciatore Christian Masset, di Miguel Gotor, Assessore alla Cultura del Comune di Roma, di Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà, di Roberto Stabile, responsabile del progetto Italian Screens, e di personalità della cultura francese e italiana - si svolgerà a Parigi il 6 luglio e i due film vincitori saranno proiettati nel quadro della seconda edizione della festa del gemellaggio Paris-Roma (Parigi, 8-12 luglio 2023) e nel corso di un’iniziativa organizzata da Alice nella Città nell’ambito dell’Estate Romana.

“Quando abbiamo visto l’entusiasmo con cui parigini e romani, e non solo, hanno aderito alla festa del gemellaggio, ci siamo dette che bisognava far durare la festa più a lungo e, soprattutto, dare la parola ai più giovani, ai ragazzi e alle ragazze. Il premio EU.RO.PA Jeunesse va dunque in primo luogo a loro” afferma Francesca Pierantozzi Presidente dell’Associazione Palatine.

I titoli selezionati per la prima edizione del Prix EU.RO.PA. Jeunesse sono: per la Francia, L’Innocent di Louis Garrel, Rodéo di Lola Quivoron, Les pires di Lise Akoka e Romane Gueret; per l’Italia, Nostalgia di Mario Martone, Margini di Niccolò Falsetti e Chiara di Susanna Nicchiarelli.

“Abbiamo scelto assieme a Palatine film e temi che aprono un confronto sul nostro rapporto di adulti con l’adolescenza, sul modo di pensarli e sull’importanza di saperli guardare – spiegano i Direttori di Alice nella Città Fabia Bettini e Gianluca Giannelli -. Sono storie di piccole normalità straordinarie, legate alle nuove sensibilità dei nostri ragazzi che speriamo ci aiutino a spostare il limite dello spettatore un po’ più in là”.

Proprio nel giorno in cui si celebra la nascita di un nuovo premio cinematografico che conferma l’amicizia tra Francia e Italia, Alice nella Città annuncia un’altra iniziativa: una proiezione speciale – organizzata con Notorious Pictures - dell’atteso I Tre Moschettieri – D’Artagnan, nuovo adattamento cinematografico del capolavoro di Alexandre Dumas, diretto da Martin Bourboulon. La proiezione sarà accompagnata da eventi speciali in città realizzati con la collaborazione del Comune di Roma.

I Tre Moschettieri – D’Artagnan è il primo di due lungometraggi che completeranno il racconto tratto dal celebre romanzo francese, entrambi diretti da Martin Bourboulon. Vincent Cassel interpreta il ruolo di Athos, François Civil è l’iconico D’Artagnan, Eva Green è Milady de Winter e Louis Garrel Re Luigi XIII. Con loro anche Romain Duris nei panni di Aramis e Pio Marmaï in quelli di Porthos, mentre Vicky Krieps è la regina consorte Anna d’Austria. I film introdurranno anche un nuovo personaggio: Hannibal basato sulla vera storia di Louis Anniaba, il primo moschettiere di colore della storia francese, interpretato da Ralph Amoussou. Il film sarà distribuito in Italia da Notorious Pictures dal 6 aprile 2023.