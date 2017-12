Napoli velata: ecco i character poster di Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi

Interessante e furba, la strategia promozionale del nuovo film di Ferzan Ozpetek: perché abbiamo visto qualche immagine, il primo trailer, e ora è il momento dei character poster che ritraggoni i due protagonisti, Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi, ma la trama del film e altri dettagli sono ancora tenuti sotto il massimo riserbo; a dispetto di un'uscita in sala oramai imminente, prevista per il 28 dicembre.

Così facendo la Warner, che il film lo ha prodotto e che lo distribuirà, sta titillando la curiosità degli spettatori, che hanno solo a disposizione poche righe di trama e una descrizione che bolla Napoli Velata come " thriller psicologico ad alto tasso di sensualità", che male non suona.

In questo film Ozpetek torna a dirigere Giovanna Mezzogiorno a quattordici anni da La finestra di fronte.

Oltre a lei e ad Alessandro Borghi, nel casi ci sono anche Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri, Lina Sastri, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Loredana Cannata, Carmine Recano, Angela Pagano, Antonio Braucci, Antonio Grosso.