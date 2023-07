Napoleon: ecco il primo trailer del film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix

News Cinema

Immagini sensazionali nel primo trailer di uno dei film più attesi della prossima stagione, al cinema dal 22 novembre. Ecco a voi il Napoleone di Ridley Scott interpretato da Joaquin Phoenix.

Eccolo, finalmente. Il primo trailer ufficiale di Napoleone, il film che lo splendido 85enne Ridley Scott ha dedicato a una delle più grandi figure della storia mondiale, affidandone il ruolo, decisamente impegnativo a Joaquin Phoenix. E si tratta di un trailer che lascia intuire un film davvero notevole e imponente, che speriamo - ma in molti lo danno per scontato - di poter vedere in prima mondiale tra poche settimane al Festival di Venezia 2023.

Ecco a voi il trailer di Napoleon, che debutterà nei cinema il 22 novembre con Apple TV+ in collaborazione con Sony Pictures Entertainment.





Diretto da Ridley Scott da una sceneggiatura di David Scarpa, "Napoleon" vede protagonista Joaquin Phoenix nei panni dell'imperatore e leader militare francese. Il film è uno sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone e sulla sua rapida e spietata ascesa a imperatore, vista attraverso il prisma della sua relazione dipendente e spesso instabile con la moglie e unico vero amore, Josephine, interpretata da Vanessa Kirby. Il film cattura le famose battaglie, l'implacabile ambizione e la stupefacente mente strategica di Napoleone, straordinario leader militare e visionario della guerra. Una produzione degli Apple Studios in collaborazione con la Scott Free Productions, "Napoleon" è prodotto da Scott, Kevin Walsh, Mark Huffam e Phoenix, mentre Michael Pruss e Aidan Elliott sono i produttori esecutivi.