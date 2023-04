Napoleon di Ridley Scott: prima foto ufficiale con Joaquin Phoenix al galoppo

News Cinema

Uscirà al cinema a novembre il nuovo film diretto da Ridley Scott in cui Joaquin Phoenix incarna l'imperatore Napoleone Bonaparte.

Pochi giorni fa è stata annunciata la presentazione in anteprima mondiale al prossimo Festival di Cannes del tanto atteso Killers of the Flower Moon, la nuova opera di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Brendan Fraser. Questo articolo, invece, verte su un altro atteso film, diretto anch'esso da un veterano del cinema americano. Ma ciò che i due titoli hanno in comune non si ferma qui.

Sia Killers of the Flower Moon sia Napoleon del maestro Ridley Scott sono Apple Original Films che, prima di arrivare in streaming per gli abbonati di Apple TV+, avranno una solida distribuzione nelle sale cinematografiche. La Apple ha iniziato infatti a prendere accordi con diverse distribuzioni nei vari paesi per poter mostrare i propri film, almeno quelli ad alto budget e con la firma di grandi registi, prima al pubblico cinematografico. Il film di Scorsese sarà nei cinema dalla fine di ottore (in Italia con 01 Distribution), mentre il film di Scott arriverà a fine novembre.

Napoleon: la prima foto del film con Joaquin Phoenix

Scritto da David Scarpa, già sceneggiatore per Ridley Scott con il film Tutti i soldi del mondo del 2017, Napoleon è un film biografico sulle origini e l'ascesa dell'imperatore Napoleone Bonaparte raccontato attraverso la precaria relazione con la moglie e unico amore Josephine, interpretata da Vanessa Kirby. Il film ritrae le celebri battaglie combattute dal francese e dal suo esercito, mostrandone le ambizioni e le straordinarie strategie militari. Come ben sappiamo, è Joaquin Phoenix a farsi carico dell'impegnativo ruolo di protagonista. Qui sotto vediamo l'attore a cavallo nella prima foto ufficiale di Napoleon.