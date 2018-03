Naomi Watts raggiunge Mel Gibson in Boss Level di Joe Carnahan

La due volte candidata all'Oscar Naomi Watts (21 Grammi, The Impossible) reciterà insieme e a Mel Gibson e Frank Grillo nell'action-thriller Boss Level, che sarà scritto e diretto da Joe Carnahan. Non si sa ancora quale ruolo avrà l'attrice nel progetto, la cui trama è stata descritta come una sorta di Ricomincio da capo scandito dal suono delle pallottole. Il protagonista infatti, un veterano che avrà il volto di Grillo, è costretto a rivivere volta dopo volta la propria morte, e per fermare tale sofferenza deve scoprire chi è il responsabile del suo assassinio. A questo punto è lecito credere che Mel Gibson interpreterà il boss (criminale?) del titolo...

Tra i film più famosi e riusciti di Naomi Watts vale la pena citare Mulholland Drive di David Lynch che la lanciò nel 2001, ma anche il King Kong di Peter Jackson e più recentemente Birdman di Alejandro Inarritu. Mel Gibson è tornato alla ribalta un paio d'anni fa con il successo del suo war-movie da regista La battaglia di Hacksaw Ridge, per cui ha ottenuto addirittura la candidatura all'Oscar, la seconda dopo Braveheart (per cui vinse). Joe Carnahan ha invece recentemente scritto il remake de Il giustiziere della notte diretto da Eli Roth e interpretato da Bruce Willis. Tra i suoi film migliori come regista vogliamo invece ricordare il sottovalutato ma potente The Grey, protagonista Liam Neeson.