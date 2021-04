Naomi Watts protagonista del remake per Amazon dell'horror Goodnight Mommy

News Cinema

Naomi Watts, che ha interpretato anche i remake americani di The Ring, sarà protagonista di un altro rifacimento horror, quello dell'europeo Goodnight Mommy.

Di remake horror Naomi Watts ne ha interpretato uno, anzi due, molto importanti: The Ring e il seguito, entrambi grandi successi al box office. Stavolta sarà protagonista del rifacimento di un horror europeo molto apprezzato, ovvero Goodnight Mommy degli austriaci Severin Fiala e Veronika Franz, uscito nel 2014 e apprezzato a molti festival.

La storia, se lo ricordate, vede due fratelli gemelli di 9 anni che aspettano il ritorno della madre nella loro casa in campagna. La donna torna col volto coperto di bende in seguito a una chirurgia plastica. Mentre Lukas è contento delle nuove e più elastiche regole della casa, Elias comincia a pensare che la donna sotto le bende non sia realmente la loro madre.

Alle prese con l'adattamento della sceneggiatura c'è Kyle Warren, la regia è di Matt Sobel e Fiala e Franz appaiono in veste di produttori esecutivi. Qua sotto il trailer dell'originale, nel caso non lo abbiate visto. Di Naomi Watts ci fidiamo ciecamente, per cui siamo curiosi di vedere questa nuova versione realizzata per Amazon.