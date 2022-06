Naomi Kawase gonfia di botte i suoi collaboratori: si diffonde la notizia e nessuno va a vedere il suo film

News Cinema

La regista giapponese Naomi Kawase ha l'abitudine, in base a quanto racconta un settimanale di Tokyo, di picchiare le persone che lavorano con lei. Appena la notizia ha cominciato a circolare, chi nel weekend voleva andare a vedere il suo film ha fatto marcia indietro.

Arriva da The Hollywood Reporter la notizia che la talentuosa Naomi Kawase ha l'abitudine di prendere a calci e pugni i suoi collaboratori, specialmente se le dicono che sul set c'è un intoppo. A rivelare questa incresciosa abitudine della regista giapponese idolatrata dai direttori dei festival più importanti, in particolare da Thierry Fremaux alias Mr. Cannes, è stato un settimanale giapponese piuttosto celebre: lo Shukan Bunshun.

Quanto emerso a proposito di Naomi Kawase ha avuto l’effetto, durante il weekend appena passato, di allontanare il pubblico giapponese dalle sale cinematografiche in cui proiettavano il documentario sulle Olimpiadi di Tokyo Tokyo 2020 Side A, il cui incasso è stato quindi piuttosto misero.

Le botte da orbi di Naomi Kawase

Ma cosa ha fatto esattamente Naomi Kawase? Dovete sapere che la brillante filmmaker picchia come un fabbro, e con inaudita crudeltà e una punta di soddisfazione. Il primo incidente si è verificato nel maggio del 2019, per la precisione sul set di True Mothers. Un assistente alla regia che aveva un problema con un'inquadratura è andato dalla Kawase a sottoporle la questione. In tutta risposta, la leggiadra Naomi gli ha urlato: "Che cosa pensi di fare?", dopodiché gli ha dato un calcio nello stomaco. In seguito allo spiacevole episodio, alcuni componenti della troupe si sono licenziati. A quel punto lo Shukan Bunshun ha dato la notizia.

La rivista parlava anche di un altro incidente accaduto nel 2015, quando Naomi Kawase si è lanciata contro un membro dello staff della sua casa di produzione. Il poveretto è stato sbattuto per terra dalla regista, che ha cominciato poi a prenderlo a calci. Quando i colleghi dell'uomo sono tornati, la sua faccia era gonfia come un canotto. E’ stata la parte lesa a raccontare il fattaccio allo Shukan Bunshun, dopo essersi licenziata, ma ha dichiarato di non voler rendere la cosa pubblica.

Non sappiamo come mai un fatto del 2015 e uno del 2019 siano diventati oggetto di conversazione soltanto oggi, sta di fatto che il doc della regista ha ottenuto un pessimo risultato al botteghino. Una seconda parte, intitolata Tokyo 2020 Side B, uscirà il prossimo anno.

Ricordiamo che il primo lungometraggio di Naomi Kawase, Moe no suzaku, ha vinto la Caméra d'or al 50º Festival di Cannes. Nel 2007 la regista ha diretto Mogari No Mori, che ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria al 60º Festival di Cannes. Nel 2013, infine, la Kawase è stata scelta scelta come membro della giuria per i film in concorso. Ovviamente il fascino di questi successi svanisce all'istante se si pensa alle botte di Naomi, che forse dovrebbe seguire un programma per la gestione della rabbia.