Nanni Moretti vaccinato annuncia su Instagram il suo film dopo Tre piani e altri progetti

Sempre più social Nanni Moretti, che pubblica su Instagram foto dopo seconda vaccinazione e ne approfitta per riepilogare i suoi impegni, tra cui il film che seguirà a Tre piani.

È un bel periodo per Nanni Moretti, che oltre a poter riaprire il suo amato Nuovo Sacher alla programmazione, aspetta di presentare al festival di Cannes, l'11 luglio, il suo nuovo film, Tre piani, che arriverà al cinema il 23 settembre.

Sempre più social, Moretti ha fatto ricorso anche stavolta ad Instagram per mostrare la foto col personale medico dopo la seconda vaccinazione di Astrazeneca (o Vaxzevria che dir si voglia) e annunciare i suoi prossimi progetti, tra cui un nuovo film (che si intitola Il sol dell'avvenire e ha appena terminato di scrivere con Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano), la partecipazione in veste di attore a Il Colibrì di Francesca Archibugi, le tappe del tour estivo in cui leggerà i brani dei diari di Caro diario e la produzione di due documentari.

Tanta energia ed entusiasmo colpiscono e sono - si spera - più contagiosi della malattia che il vaccino tiene lontano.