Nanni Moretti risponde al telefono e dà gli orari delle proiezioni del Nuovo Sacher

News Cinema

Il giorno della attesa riapertura dei cinema, Nanni Moretti in un video pubblicato su Instagram risponde al telefono e dà gli orari delle proiezioni.

Tutti, a meno che non siano sempre vissuti su Marte, sanno quanto sia cinefilo Nanni Moretti. Non stupisce dunque che scalpitasse per riaprire il suo cinema romano, il mitico Nuovo Sacher. Ed eccolo, in un video su Instagram apprezzatissimo dei fan, che sembra tratto da uno dei suoi film: lo vediamo rispondere pazientemente al telefono, dire quale film è in programmazione (Minari) e dare gli orari delle proiezioni. Ascoltatelo mentre risponde a chi gli chiede se ci siano proiezioni all'aperto (il Nuovo Sacher, come i romani sanno, ha anche una bellissima arena estiva).

Chissà se chi ha chiamato si è reso conto di parlare proprio con Nanni Moretti, o ha pensato a qualcuno con una voce simile (evento improbabile). Comunque il video è un bellissimo invito ad andare al cinema, in tutta sicurezza, e - per ora - dentro, non solo per la luce, ma anche per il tempo ancora instabile!