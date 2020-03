Nanni Moretti contro il Coronavirus: va al cinema e posta la foto su Instagram

News Cinema

Semplice attività social, o qualcosa di diverso?

Come sanno benissimo tutti i suoi fan, e non solo loro, è da qualche tempo che Nanni Moretti ha aperto un varco nella sua abituale riservatezza e nella sua proverbiale ritrosia alle esposizioni mediatiche iniziando a postare regolarmente su Instagram, da un account nato a sostegno della sua sala romana, il Cinema Nuovo Sacher, e poi ribattezzato a suo nome.

E ieri sera tardi, Moretti ha postato sulla piattaforma social una foto che lo ritrae di spalle in un cinema deserto, che dalla didascalia inserita dal regista sappiamo essere il Barberini, a Roma, dove si era recato per vedere Marianne e Leonard, il documentario sul rapporto tra Marianne Ihlen e Leonard Cohen in questi giorni nelle sale.

Perché Moretti ha postato quella foto?

Probabilmente non per raccontare cosa era andato a vedere: più probabile, infatti, che il gesto del regista è un invito implicito ai suoi fan e agli spettatori cinematografici a non farsi prendere dal panico per via del Coronavirus, e, laddove possibile, continuare a frequentare i cinema rispettando ovviamente le indicazioni espresse dal governo, ovvero lasciando almeno un metro - equivalente circa a due posti - tra sé e gli altri spettatori.

L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus e le misure che ha reso necessario imporre ai cittadini italiani stanno penalizzando fortemente tutta l'economia del nostro paese, e il settore del cinema è senza dubbio uno di quelli che ne stanno risentendo maggiormente.

A tale proposito l'Anica ha istituito un tavolo tecnico al quale siedono tutti i settori della produzione e della filiera cinematografica, ed è in attesa di un confronto con governo per capire queli potrebbero essere le risposte che aiutino a sostenere il settore.

Da dire c'è anche che Tre piani, il nuovo film di Moretti, è atteso nei cinema per il 23 aprile, e probabilmente Moretti, sostenendo tutta l'industria, sostiene ovviamente anche l'uscita del suo film.