Nancy: John Leguizamo e Andrea Riseborough in una clip esclusiva del thriller

Daniela Catelli di 03 dicembre 2019 1

Arriva in sala il 12 dicembre l'opera prima di Christina Choe premiata al Sundance Film Festival per la sceneggiatura, a Sitges per la miglior interpretazione femminile e al Fantasporto per la regia.

Arriverà al cinema il 12 dicembre Nancy, il film di Christina Choe con Steve Buscemi e Andrea Riseborough (anche produttrice) che ha vinto il premio per la sceneggiatura al Sundance Film Festival, il premio per la miglior attrice a Sitges e quello per la miglior regia al Fantasporto. Il film racconta la storia di Nancy, appunto, una ragazza sola e dalla vita difficile, che si presenta alla porta di Leo (Steve Buscemi) ed Ellen (J. Cameron-Smith) annunciando di essere la figlia che la coppia credeva scomparsa da trent’anni. Mentre la madre sperimenta la gioia di aver ritrovato la sua bambina, il padre diffidente teme che possa trattarsi di un pericoloso raggiro. Ma qual è la verità e cosa conta davvero? Nancy: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD Questo teso thriller psicologico, che conta sull'interpretazione di una delle attrici più talentuose e interessanti emerse negli ultimi anni, Andrea Riseborough, conta nel cast anche John Leguizamo e Ann Dowd. Nancy è un'opera prima ed è un "racconto intimo e perturbante che esplora con sorprendente originalità il tema dei legami che uniscono le persone tra loro, e che coglie con grande potenza l’identità di un’epoca nella quale i confini tra verità e menzogna si confondono continuamente". Noi ve ne presentiamo in esclusiva una clip, in cui Nancy al supermercato viene avvicinata da Jed (John Leguizamo), che capisce di essere stato ingannato da lei.



Nancy: Clip Italiana in Esclusiva del Film - HD

di Daniela Catelli Saggista e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità