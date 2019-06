MystFest 2019: Lamberto Bava racconta il padre Mario Bava in occasione della retrospettiva

Come vi avevamo annunciato nella news dedicata al programma del MystFest 2019, che si svolgerà dal 26 giugno al 30 giugno (con l'opening party martedì 25 giugno dalle 22 al Lamparino: in piazza del Tramonto a Cattolica), ci rende particolarmente felici vedere che in questo rinato e glorioso festival, al fianco della letteratura di genere si riapre uno spazio anche per il cinema, che per anni ne è stato la forza trainante. E si parte da un pezzo da novanta: Mario Bava, direttore della fotografia e regista, maestro del cinema artigianale a basso budget conosciuto e amato in tutto il mondo (assai più che in patria), che ha fatto scuola ad alcuni dei registi più acclamati, da Dario Argento a Quentin Tarantino, da Nicolas Winding Refn a John Landis, da Martin Scorsese a Guillermo del Toro, tra i tanti.

A Mario Bava sarà dedicata la retrospettiva notturna "I cinque volti della paura", che prende il titolo da un suo celeberrimo film. Ma l'occasione per parlarne sarà doppia, visto che il 27 giugno, oltre al docufilm di Giancarlo Soldi Diabolik sono io, verrà proiettato anche il cult ultrapop Diabolik di Bava, con John Phillip Law e Marisa Mell nei ruoli protagonisti (e Michel Piccoli in quello di Ginko e due grandi attori italiani come Adolfo Celi e Mario Gora). I film della retrospettiva verranno proiettati dalle 23.30 al Salone Snaporaz di piazza del Mercato, a ingresso gratuito, a cura del Circolo del Cinema Toby Dammitt, e non è un caso questa vicinanza tra i nomi di Federico Fellini e di Mario Bava.

Lamberto Bava, che sarà presente al festival, ha condiviso per l'occasione i suoi ricordi dell'epoca, parlando di Diabolik (di cui è stato assistente alla regia) e del rapporto speciale che legava suo padre al regista riminese. :

"Era il 1967 e nei panni di Eva Kant c'era sul set, il primo giorno di riprese, una bellissima e algida Catherine Deneuve, all'epoca ventiquattrenne. Ma fu un disastro, l'attrice francese non era adatta alla parte e sia lei che mio padre se ne accorsero nel giro di pochi ciak. Durò meno di una settimana. Poi la Deneuve se ne andò ed arrivò Marisa Mell, con cui papà si trovò subito a meraviglia. Io non amo i sequel, non amo le cose seriali, e non so se era il caso di rimettere mano a Diabolik sul grande schermo, ma se qualcuno può riuscirci sono i miei amici Manetti, grandi rivisitatori del film di genere. So che stanno facendo sopralluoghi a Trieste per il remake, pare che Luca Marinelli sarà l'uomo mascherato e Miriam Leone Eva Kant”.

Il 30 giugno il film della notte al MystFest sarà Operazione paura (1966), con Giacomo Rossi Stuart e Erika Blanc. Ricco di citazioni dagli horror di Murnau come il Nosferatu, e girato in appena 12 giorni, contiene una sequenza (il fantasma di una bambina che gioca con la palla) a sua volta citata da Fellini nel suo Toby Dammit, episodio del film Tre passi nel delirio del 1968. Peraltro, per rendere più inquietante la scena, Bava scelse per quel ruolo un bimbo, truccato da femmina. Lamberto ricorda con affetto il cineasta riminese. “Mio padre e Federico erano grandi amici. Erano quasi coetanei, entrambi disegnavano benissimo, avevano lavorato insieme al Marc'Aurelio, il giornale satirico di Roma. Ai tempi di Diabolik giravamo a Dinocittà, gli studi sulla Pontina creati da Dino De Laurentiis. Diabolik fu l'unico film di papà ad avere un budget considerevole, per il resto è sempre stato un mago dei film da realizzare a basso costo e in una manciata di giorni. De Laurentiis aveva stanziato 3 milioni di dollari, ma mio padre rimase fedele ai suoi principi, lui puntava sulle idee e l'immaginazione più che sul resto, così spese molto meno. Dino fu impressionato da questo risparmio e avrebbe voluto girare un sequel con i fondi rimanenti, ma mio padre rifiutò. A Dinocittà, nei teatri di posa, c'era un lunghissimo corridoio: da un lato papà girava il suo film, di fronte Fellini preparava il famoso film che non si fece mai, ma di cui ricordo le scenografie già pronte, alcuni costumi. Era Il viaggio di G. Mastorna, quello che Vincenzo Mollica ha definito 'il film non realizzato più famoso della storia del cinema'. E ricordo che Federico e mio padre scherzavano e giocavano, come bambini: si mandavano da uno studio all'altro un'automobilina radiocomandata che sfrecciava tra i piedi delle maestranze e dei due registi”.

Anche Lamberto, in qualche modo, si è occupato di Diabolik. “Nel 2004 ho diretto il videoclip della canzone Amore impossibile dei Tiromancino, in cui i protagonisti sono proprio Diabolik, interpretato da Daniel McVicar, ed Eva Kant, che era Claudia Gerini”. Alla domanda se abbia sentito il peso di tanta eredità artistica, Lamberto risponde: “Assolutamente no. Con mio padre avevo un rapporto magnifico, lui era estremamente 'avanti' sia come artista che come padre, era coltissimo, mai autoritario, quasi un amico. Avevo iniziato a studiare legge, poi intorno agli anni Sessanta ho iniziato a collaborare con lui ed è stata la mia fortuna, ho fatto quello che mi piaceva. Ho girato film e sono stato un antesignano delle serie fantasy con il mio Fantaghirò, con Alessandra Martines, che ancora adesso viene replicato ad ogni Natale. E mio figlio Roy continua la dinastia”. Senza contare il successo ininiterrotto, aggiungiamo noi, di Demoni e Demoni 2, del cui seguito a fumetti vi daremo presto notizia.

Ogni proiezione verrà introdotta da Joe Denti. Qui di seguito il programma completo della retrospettiva::

Il primo titolo, mercoledì 26 giugno, è Sei donne per l’assassino, una coproduzione Italia, Francia, Germania del 1964. Il film è stato l'ispiratore dei primi titoli della filmografia di Dario Argento. Con Eva Bartok, Cameron Mitchell, Mary Arden e Thomas Reiner. Un assassino mascherato elimina, una ad una, le modelle di un atelier di moda

Giovedì 27 giugno Diabolik, del 1967, che riprende le situazioni di alcuni episodi della serie a fumetti creata dalle sorelle Giussani. Nel cast John Phillip Law, Marisa Mell, Michel Piccoli, Adolfo Celi, Claudio Gora; le musiche sono di Ennio Morricone e nel cast figura anche un altro premio Oscar, Carlo Rambaldi (a questo film rende omaggio anche il famoso video di Body Movin' dei Beastie Boys).

Venerdì 28 giugno La ragazza che sapeva troppo (1962), con Letícia Román, John Saxon, Valentina Cortese, considerato il capostipite del giallo all'italiana. Il film è considerato in tutto il mondo un cult movie. Morando Morandini nel suo Dizionario dei film loda questo "esercizio di regia, perché la paura e il fantastico non nascono dal buio, dall'ombra, ma dalla luce in un suggestivo bianconero".

Il 29 giugno La maschera del demonio, con Barbara Steele e Ivo Garrani (il film con cui Mario Bava nel 1960 esordì alla regia). Ispirato ad un racconto di Gogol, fu il lavoro in cui si crearono le regole del genere gotico italiano. Fu un enorme successo anche negli Stati Uniti ed in Francia. Ai primi dell'800, due scienziati russi diretti a Mosca attraversano un bosco: in una cappella abbandonata trovano una strega che si risveglia dal sonno mortale e compie una serie di orrendi delitti.

Il 30 giugno, domenica, l'omaggio a Mario Bava si concluderà con Operazione paura (1966), con Giacomo Rossi Stuart, Erika Blanc e Piero Lulli. Cupissima storia di fantasmi e di vendetta con una fotografia inquietante: sarà saccheggiato a piene mani da generazioni di cineasti.