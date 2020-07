My Wife And I Bought A Ranch: il racconto horror pubblicato online diverrà un film Netflix.

News Cinema

Da Reddit a Netflix con sei zeri in più. Nel progetto di adattamento sono coinvolti James Wan e il team produttivo di Stranger Things.

È vero che certe cose accadono più facilmente e frequentemente negli USA che non sa noi, dove vigono criteri di accesso al mondo della produzione che sono piùttosto restrittivi, ma in ogni caso oggi è il giorno in cui tutti voi che scrivete e pubblicate le vostre storie online avete diritto a sperare.

La notizia che vi riportiamo è infatti quella per cui Netflix ha sbaragliato la concorrenza con un'offerta a sei zeri per assicurarsi i diritti di sfruttamento di un racconto horror intitolato My Wife And I Bought a Ranch, pubblicato su Reddit da un signor nessuno di nome Matt Query.

Secondo le prime informazioni che arrivano dagli Stati Uniti, a sceneggiare il film sarà il fratello di Query, che di nome di battesimo fa Harrison, e che coinvolti nella produzione del film che diventerà il nuovo Netflix Original saranno coinvolti James Wan e due nomi importanti del team produttivo di Stranger Things, Shawn Levy e Dan Cohen.

Pubblicata su Reddit in sei parti, la storia di Query racconta la storia di una coppia, l'ex marine Harry e sua moglie Sasha, che trovano in un ranch dell'Idaho la casa dei loro sogni. Pur offrendo una cifra che pensano molto bassa riescono a comprarla, per poi scoprire di non essere soli in quella casa. Quando poi incontrano altre famiglie che vivono nella zona, vengono informati del fatto che uno spirito malvagio si aggira per la valle, e che ogni anno entra nella casa, alla stessa maniera, all'inizio di ogni stagione. Esistono passi e regole che devono essere eseguiti per tenere lo spirito fuori dalla casa: e la tensione e la violenza crescono a ogni sanguinoso rituale che viene eseguito. E il duello tra Harry e la presenza si fa sempre più personale.