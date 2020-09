My Spy: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 16 settembre con SimulWatch

News Cinema

Dave Bautista si lancia in una nuova action comedy dove a dargli del filo da torcere è una bambina di 9 anni. L'appuntamento con il film My Spy su SimulWatch è per mercoledì 16 settembre alle 18.

La visione condivisa di mercoledì 16 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un family movie che mescola azione e commedia. My Spy offre a Dave Bautista l'occasione di mostrarsi in un ruolo leggero e autoironico. L'ex wrestler aveva già dimostrato di possedere una vena umoristica con la sua interpretazione di Drax in Guardiani della Galassia, ma in My Spy si carica sulle spalle l'intero film insieme alla piccola co-protagonista Chloe Coleman. Il regista è Peter Segal, grande esperto di commedie che esordì alla regia nel 1994 dirigendo Una pallottola spuntata 33 e 1/3.

L'appuntamento per vedere tutti insieme My Spy e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 16 settembre alle 18.

My Spy racconta la storia di un agente della CIA di nome JJ, noto per il suo carattere burbero e spietato. Dopo aver fallito in una delicata operazione, la spia viene declassata e gli vengono affidati incarichi più semplici. La nuova missione, che gli viene affidata, è quella di sorvegliare in segreto la famiglia di Sophie, una bambina di circa 9 anni molto sveglia. La piccola, infatti, non impiega molto tempo a capire che JJ è un agente sotto-copertura e che quindi lei e i suoi familiari sono sorvegliati speciali. Sophie è disposta a mantenere il segreto solo a una condizione: JJ deve obbedire a ogni suo ordine.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Il principe d'egitto..