My Salinger Year: Margaret Qualley assistente di una tirannica Sigourney Weaver nel trailer del film

E’ arrivato il trailer di My Salinger Years, film tratto da un romanzo in cui Margaret Qualley diventa assistente di una terribile agente letteraria con il volto di Sigourney Weaver.

Margaret Qualley, oltre ad essere la figlia della bella Andie MacDowell, con cui ha una discreta somiglianza, è una giovane attrice, che abbiamo visto in The Nice Guys, Death Note - Il quaderno della morte, in C'era una volta... a Hollywood e nella serie tv The Leftovers, dove era Jill Garvey. In un futuro non troppo lontano potremo ammirarla in un film intitolato My Salinger Year, che ha aperto il Festival di Berlino di quest'anno e che vede protagonista anche una grandissima donna di cinema: Sigourney Weaver.

My Salinger Year è diretto da Philippe Falardeau, che è il regista di Monsieur Lazhar, ed è tratto dall'omonimo romanzo biografico di Joanna Rakoff "Un anno con Salinger". Il film potrebbe ricordare, per la dinamica che si crea fra i due personaggi principali, Il Diavolo veste Prada, anche se qui non siamo nel mondo della moda ma della letteratura e al posto di Miranda Priestly, direttrice della rivista di moda Runway, c'è Margaret, agente letteraria del leggendario J. D. Salinger, l'autore de "Il giovane Holden", per intenderci.

La trama di My Salinger Year

Joanna sogna di diventare scrittrice, ma nella New York degli anni Novanta il suo desiderio stenta ad avverarsi. Così, quando trova lavoro come assistente dell'agente letteraria Margaret, si rende perfettamente conto di dover afferrare al volo l'occasione. Mantiene la calma anche quando il telefono non la smette di squillare o quando deve sopportare Margaret, che non ha certo una mentalità aperta e che è decisamente cocciuta. In agenzia, comunque, tutto sembra ruotare intorno a una sola persona, l'osannato e non più giovane scrittore J.D. Salinger, al quale arrivano lettere su lettere di ammiratori a cui Joanna deve rispondere. Mentre si distacca pian piano dal fidanzato, che è troppo amante della mondanità, Joanna scopre il suo amore per la scrittura proprio attraverso Salinger, che è diventato una specie di fantasma, e comincia a rispondere alle missive a lui indirizzate in maniera tutt'altro che fredda e impersonale.

Il trailer di My Salinger Year

My Salinger Years, che non ha ancora una data di uscita, vede nel cast anche Douglas Booth, Brian F. O'Byrne e Yanic Truesdale. La ribalta, tuttavia, come si intuisce dal trailer, è tutta per la spumeggiante Qualley e per una Sigourney Weaver con occhialoni anni '60 e qualche ciuffo bianco.