My French Film Festival: in arrivo la quattordicesima edizione della manifestazione online dedicata al cinema francese

Da metà gennaio a metà febbraio 2024 tornerà con la quattordicesima edizione il My French Film Festival, appuntamento ormai irrinunciabile online e mondiale con le produzioni cinematografiche francesi.

Un appuntamento che amplia la portata di un festival di cinema, rendendo contemporaneamente fruibile in tutto il mondo, in una piattaforma online. Film francesi che rappresentano una bella proposta di autori spesso giovani e con un radioso futuro. My French Film Festival tornerà presto, dal 19 gennaio al 19 febbraio, con la quattordicesima edizione, di cui ComingSoon.it è media partner. Per tutti gli amanti del cinema francese e francofono verrà proposta una selezione di lungometraggi e corti provenienti dai più prestigiosi festival internazionali, fra cui alcuni inediti.

Occasione per provare direttamente la grande varietà e pluralità della settima arte francese. Il programma, che verrà annunciato il 9 gennaio, prevederà 26 film, fra commedie, drammai, documentari, animazione e anche qualche classico restaurato. Ogni genere avrà il suo spazio, quindi, rigorosamente sottotitolato in undici lingue, fra cui ovviamente anche l'italiano.

Il poster della nuova edizione rende omaggio a Jane Birkin, icona della cultura francese (e britannica) da poco scomparsa, e anticipa il primo film del programma, un classico come Jane B. par Agnès Varda, che verrà presentato fuoi concorso. Un ritratto cinematografico dedicato all'attrice e cantante britannica secondo il punto di vista di un'altra icona rimpianta come Agnès Varda. Un gioiello in mirabile equilibrio fra documentario e finzione.

Il poster tributo della 14esima edizione di My French Film Festival