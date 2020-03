My French Festival presenta un’edizione speciale IORESTOACASA

News Cinema

Per tenerci compagnia durante la quarantena Unifrance presenta un’edizione speciale con decine di corti francesi in visione gratuita.

A distanza di poche settimane dalla 10° edizione, di grande successo, il My French Film Festival presenta un appuntamento speciale, per tenerci compagnia durante la quarantena e queste settimane difficili segnate dall’epidemia di coronavirus.

“Buongiorno a tutti, mentre sempre più paesi attraverso il mondo applicano la misura di reclusione della loro popolazione per lottare contro la propagazione dell’epidemia di Covid-19, My French Film Festival, il primo festival online del cinema francofono, organizzato da UniFrance, si mobilita per mettere a disposizione gratuitamente degli internauti del mondo intero sul suo sito più di 50 cortometraggi francesi, sottotitolati in numerose lingue. Sono già disponibili e lo saranno fino al 27 aprile 2020, per poter evadere, divertirsi, riflettere, informarsi, meravigliarsi, ridere, per aprire una finestra, anche se virtuale sul mondo, per lottare contro la noia e ricordarsi che il cinema e la cultura possono avere un ruolo salutare nella grave crisi sanitaria che attraversiamo”.

#IORESTOACASA è l’evidente slogan di questa edizione speciale, il meglio dei corti delle dieci edizioni, casalinga ma non meno interessante. Per commentare vi rimandiamo alla pagina Facebook @MyFrenchFilmFestival.

Per il programma completo e per vedere i film, andate sul sito ufficiale, disponibile anche in italiano.