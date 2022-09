My Best Friend's Exorcism: il trailer ufficiale italiano della commedia horror di Prime Video

News Cinema

Un po' horror demoniaco, un po' teen comedy anni Ottanta, questo film è una delle anticipazioni della proposta della piattaforma streaming di Amazon per la festa di Halloween. Ecco il trailer di My Best Friend's Exorcism, che debutterà su Prime Video il 30 settembre.

Prendete una teen comedy degli anni Ottanta, quelle ambientate in una high school con tutti gli ingredienti e gli accessori del caso, e innestate lì dentro una vicenda di possessione demoniaca. Quello che otterete da questa ibridazione è un film come My Best Friend's Wedding, commedia horror che sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 30 settembre, e che è una delle anticipazioni di quella che sarà la proposta della piattaforma di Amazon per la stagione di Halloween.

Il film è diretto da Damon Thomas, che è il regista di alcuni episodi di serie come Penny Dreadful e Killing Eve, mentre tra le protagoniste e i protagonisti troviamo Elsie Fisher, Amiah Miller, Cathy Ang, Rachel Ogechi Kanu e Christopher Lowell. La storia, come è facile intuire, è quella dell'amicizia tra due compagne di scuola che è messa a dura prova quando una delle due viene posseduta da una forza paranormale, rendendo necessario procedere a un esorcismo. A scrivere il film è stata Jenna Lamia, attrice e sceneggiatrice americana che prima di questo film aveva scritto solo per la tv collaborando a serie chiaramente teen come 90210, Awkward. e Good Girls.

Questo è il trailer ufficiale di My Best Friend's Exorcism, nella sua versione originale sottotitolata in italiano:







Sopravvivere all’adolescenza non è facile, specialmente quando sei posseduta da un demone. È il 1988 e le due migliori amiche Abby (Elsie Fisher) e Gretchen (Amiah Miller) sono alla scoperta dei ragazzi, della pop culture e di una forza paranormale che si è avvinghiata a Gretchen come un paio di scaldamuscoli fosforescenti. Con l’aiuto di un esorcista da centro commerciale un po’ troppo sicuro di sè, Christian Lemon (Christopher Lowell), Abby è determinata a riportare il demone nelle profondità dell’inferno, sempre che non uccida prima Gretchen. A tratti spaventoso e comico, My Best Friend’s Exorcism è un omaggio alla cultura pop degli anni '80 e una storia senza tempo di terrore e amicizia vera.